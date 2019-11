Ein pralles Künstlerinnen-Leben

Kiel

Bevor sie selbst auf der Bühne erscheint, klingt aus dem Off die Titelmelodie zu Astrid Lindgrens berühmter Figur: „Hey, Pippi Langstrumpf!“ Wer es bis dato noch nicht wusste, erfährt es von Eva Mattes selbst, die gleich darauf unter großem Applaus die Bühne im gut gefüllten Metro-Kino in Kiel betritt. Mattes hat das Lied einst als Kind eingesungen und die Pippi auch in der TV-Serie synchronisiert. Schon damals hochtalentiert verlieh sie mit ihrer Stimme der unvergesslichen Göre zusätzlichen Charme.

Aus dem Mädchen „ Evi“, das schon sehr früh einen unbedingten Wunsch zum Schauspielerberuf verspürte, ist eine der profiliertesten Bühnen- und Filmkünstlerinnen des Landes geworden. Mit toller Präsenz und sympathischer Nahbarkeit faszinierte Eva Mattes bei ihrem Soloprogramm in Kiel das ihr oft mucksmäuschenstill folgende Publikum.

Eva Mattes - immer mittendrin

In den nächsten zwei prall gefüllten Stunden erfährt man im Wechsel aus frei erzählten Erinnerungen, gelesenen Abschnitten aus Eva Mattes´ Biografie „Wir können nicht alle wie Berta sein“ - einem Zitat aus Hendrik Ibsens „Die Wildente“ - und nuanciert dargebotenen Chansons einen Abriss des bewegten Lebens der Schauspielikone.

Immer mittendrin, immer an den Orten, an denen gerade aktuelle, oft auch strittige Kunst passierte. Etwa als Eva Mattes 1970 unter der Regie von Michael Verhoeven mit gerade einmal 15 Jahren im Film „o.k.“ ein misshandeltes, schließlich getötetes Mädchen spielt. Ein Antikriegsfilm, der bei der Berlinale für einen handfesten Skandal sorgte.

Für Eva Mattes hatte die anspruchsvolle Arbeit aber auch noch ganz andere Seiten. Beispielsweise die Begegnung mit der damals bereits sehr bekannten Senta Berger, Ehefrau von Michael Verhoeven, die sie nach einer Szene in der eiskalten Isar in ihrem Haus betreute. „Ich, die kleine Evi Mattes, lag in der Badewanne von Senta Berger und wurde von ihr umsorgt“, schwärmt sie genießerisch.

Spannende Geschichten eines Künstlerinnen-Lebens

Nach dem Filmstart war Mattes dann selbst ein Star. Schelmisch lächelnd und sympathisch selbstironisch erinnert sie sich an ihre Kritiken: „Keine Schönheit, aber ein Schauspiel-Urviech!“ Die Karriere verläuft spektakulär weiter. Mit großen Regisseuren wie Peter Zadek und Rainer Werner Fassbinder, den sie einmal sogar verkörpert, arbeitet Mattes zusammen.

Engagiert sich aber auch stark in der Friedensbewegung und verschmäht die Rolle als Tatort-Kommissarin Klara Blum im „Mainstream-TV“ ebenso wenig, sondern begibt sich mit ganzem Elan in jede ihrer Figuren hinein. Dennoch hat man nie das Gefühl, es solle hier Heldenverehrung betrieben werden.

Die Etappen ihres Künstlerinnenlebens verdichtet Mattes zu spannenden Geschichten. Ein Übriges tut Eva Mattes´ Stimme. Lebendig, nicht zu übertrieben akzentuiert, sondern so, dass sie einen unmittelbar in die Ereignisse hineinzieht. Diese besondere Stimme taugt auch zu fein austarierten Interpretationen von Chansons.

„Der Emigranten-Choral“ des verfolgten jüdischen Autors Walter Mehring wird von ihr klar und stark als – leider wieder aktuelles Stück - in den Raum gestellt. Wenn sie dagegen Hans Albers auf die Bühne holt, reicht die Mütze, um ihn zu zitieren, keinesfalls zu parodieren und auch Schunkelseligkeit muss man nicht befürchten. Begleitet wird sie dabei ebenso gerade und klar am Flügel von ihrer langjährigen Weggefährtin, der Pianistin Irmgard Schleier. Zwei Frauen mit Haltung, die man nur bewundern kann.