Kiel

Ein Buch über Rechnitz und das Massaker an 180 jüdischen Zwangsarbeitern im Jahr 1945 hat Eva Menasse eigentlich nie schreiben wollen. „Aber die Stoffe suchen sich einen“, sagt die Schriftstellerin im überraschend voll besetzten Literaturhaus, wo sie ihren aktuellen, gerade mit dem Bruno-Kreisky-Preis ausgezeichneten Roman „Dunkelblum“ vorstellt.

Beim Lesen in der Bibliothek, wo sie in Berlin gern zum Arbeiten hingeht, kann ihr das passieren, erzählt sie. „Ich lese, finde etwas interessant, hole noch ein Buch und noch eins. Bis ich merke, dass ich mich an irgendetwas festlese und nicht mehr herauskomme.“

Harte Recherche, krasse Erfindung

Als sie feststellte, dass Rechnitz kein Einzelfall war, sondern sich die Massaker zum Kriegsende die ganze österreichisch-ungarische Grenze entlang zugetragen hatten, steckte sie schon tief drinnen: „Das Thema hat mich angesprungen wie ein Tiger aus dem Dunkel.“ Zwischen harter Recherche und krasser Erfindung ist es dann eben auch kein Buch über Rechnitz geworden. Menasse arbeitet nicht die Geschichte auf; sie spürt nach, wie das Verbrechen die Gemeinschaft infiziert, sich unter dem Vergessen festsetzt, weiterwirkt – und 1989 als Wunde wieder aufbricht. Da warten in Ungarn etliche DDR-Bürger auf die Öffnung der Grenze, da taucht ein Fremder in der Stadt auf.

„Das Burgenland war immer diese liebliche Landschaft, in die man zum Wochenende fährt – zum Baden und zum Wein“, erzählt Eva Menasse. Beim Recherchieren wurde daraus für sie „Massaker Country“; und die Idee für „Dunkelblum“ war da. Das Massaker zu beschreiben, erscheint ihr „viel zu obszön“. Sie hat lieber das „Drumherum“ erforscht. Die Schriftstellerin interessiert die Leerstelle, um die ihre Dunkelblumer Gesellschaft herumgeistert: „Die Lücke im Kopf umzäunen. Das ist das Eigentliche, worum es geht.“

Das Schweigen in Eva Menasses Provinzkosmos

Und so macht sich in dem Provinzkosmos das Verbrechen, das der Stadt doch längst erledigt schien, breit, wird im Raunen und Schweigen spürbar, wie die Vergangenheit fortwirkt. Und das Menschliche, das Menasse nicht einfach schwarz-weiß sieht, sondern immer in einer grauen Mischung.

Im Roman hat sie Bilder gemalt von der Landschaft wie unschuldige Idyllen. Und darüber die Schatten gelegt, die das Verschweigen wirft. Das hat viele Gesichter, wie sie Menasses ausschweifendes Figurenarsenal zeigt. Die bösartig prekären Heuraffl-Zwillinge, der pragmatische Faludi-Bauer oder der „geflickte Schurl“, dessen Familie sich einst den angrenzenden Garten der jüdischen Fabrikanten angeeignet hat. Und der seinem Enkel Karli 1989 sagt: „Diese alten Sachen aufreißen, das ist nicht recht ...“

Einen Riesenspaß habe es ihr gemacht, die Kleinstadtgesellschaft zu erfinden. „Das Schreiben hat aber viel weniger Plan, als man denken könnte“, sagt sie lachend. „Ich fange irgendwo an – und jeden Tag sind mir neue Figuren auf den Schreibtisch gesprungen und haben gesagt, sie wollen auch mitspielen.“

Eva Menasse: Dunkelblum. Kiepenheuer & Witsch, 524 Seiten, 25 Euro.