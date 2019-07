Kiel

Da wurden die merkwürdigen rezitativischen Einschübe mit leicht aufgehobener Dämpfung in ein magisch hallendes Obertonflirren eingehüllt als würde Prospero seinen berühmten jenseitssüchtigen Satz hauchen: „Wir sind aus solchem Stoff wie Träume sind, und unser kleines Leben ist von einem Schlaf umringt.“

Beethovens Vorgriff auf Chopin

Gleich darauf aber prasselte wieder das irdische Leben dazwischen, erdig, heftig oder schwärmerisch. Denn im Finalsatz tönte sensibel schon Beethovens frühromantischer Vorgriff auf Schubert und Chopin.

Kissins beeindruckende "Waldstein"-Sonate

Der russisch-britisch-israelische Pianist feierte seine triumphale Wiederkehr an den Ort erster Karriereschritte in der westlichen Musikwelt vielleicht noch packender mit der Waldstein-Sonate op. 53. Wie Kissin die heikel ratternden Repetitionen des Beginns in einem warmen und tragfähigen Pianissimo anstieß, vor allem im Bass nie unklar wurde und Rasches kontrolliert rauschen ließ, tun ihm die Wenigsten gleich. Die grüblerische Introduzione spannte er als geheimnisumwitterte Mittelsatz-Brücke zum endlich befreit singenden, aber dabei ganz in sich ruhenden, erst im Prestissimo euphorisch gesteigerten Rondo-Finale.

Ovationen für Kissin im Kieler Schloss

Den Publikumsovationen im ausverkauften Konzertsaal am Kieler Schloss begegnete Kissin mit verklärtem Lächeln und eher ungewöhnlichen Beethoven-Zugaben wie den Sechs Variationen op.76 (über den Türkischen Marsch aus Die Ruinen von Athen) oder auch der C-Dur-Bagatelle op. 33 Nr. 5.

Kissin im Gilels-Gestus

Vor der Pause hatte der 47-jährige – noch eine Spur spröde verhärtet, aber schon auf gutem Weg zum wuchtig klangsatten Emil-Gilels-Gestus – die Pathétique hingelegt wie eine Visitenkarte bester russischer Klavierschule. Und er hatte die wahnwitzig vielgestaltigen 15 Es-Dur-Variationen op. 35 über das aufmüpfige Revoluzzer-Thema der Eroica technisch souverän und spannungsvoll mäandern und rasen lassen. Speziell in der sperrigen, wunderbar unwirsch aufgefassten Fuge war dann jene Ebene höchster Klavierkunst erreicht, die den zweiten Konzertteil dann exzeptionell machte.

Von Christian Strehk