Die Fotografie und die Welt

Kiel

Egal, ob es um die Computer-Arbeitsplätze geht, den riesigen Drucker, der Formate mit einer Einlaufbreite von ein Meter 50 und bis zu 30 Metern Länge ausspucken kann oder um das durchaus noch vorhandene analoge Fotolabor im Keller: Fabian Rook präsentiert alles mit großem Enthusiasmus.

Regeln für den Umgang mit Chemikalien

In der analogen Dunkelkammer, die nur per Lichtschleuse zu betreten ist, hängt noch der typisch schweflige Geruch von Fotochemie in der Luft. „Wir sind schon gut aufgestellt, von der analogen Kleinbildfotografie bis zur digitalen Schnittstelle mit 3D-Animation kann man hier alles machen “, freut sich der 39-Jährige, der mit Kollegin Jana Wellendorf die Fotowerkstatt der Kunsthochschule leitet. „Jeder unser Studierenden kann die verschiedenen Werkstatträume ganztägig und auch am Wochenende nutzen“, sagt Rook. „Aber im Fotolabor gelten zwei Regeln: Nichts essen und trinken wegen der Chemikalien und nicht nachts oder am Wochenende alleine dort arbeiten.“ Denn wenn jemand plötzlich Probleme bekäme, würde man ihn womöglich erst am Montagmorgen finden.

Digital oder analog: überall Ausdrucksmöglichkeiten

Dass die Studierenden an der Muthesius Kunsthochschule auch noch die analoge Technik kennenlernen, ist für Rook selbstverständlich. „Wir müssen den Studenten alle Möglichkeiten bieten.“ Auch wenn sie später nicht selbst analog arbeiten wollten: „Es ist gut zu wissen, woraus sich das Medium entwickelt hat.“ Dass die digitale Fotografie die analoge praktisch abgelöst hat, sieht Rook ganz neutral: „Ich bedaure das nicht, sondern schätze die Ausdrucksmöglichkeiten in allen Techniken.“

Fabian Rook und das Fotoatelier

Als sich Fabian Rook selbst nach dem Abi um einen Studienplatz für Kommunikationsdesign, Fachrichtung Fotografie bewarb, riet man ihm, zunächst noch sein technisches Können zu verbessern. Der gebürtige Elmshorner kam wegen seiner Leidenschaft fürs Surfen nach Kiel und arbeitete erst einmal als Praktikant in einem Fotoatelier: „Ich bin ein Jahr lang praktisch aus der Dunkelkammer nicht herausgekommen“, grinst er. Danach klappte es mit dem Studienplatz an der Muthesius Kunsthochschule bei Professor Peter Hendricks, der auch heute noch diesen Fachbereich leitet. Inzwischen arbeitet Fabian Rook mit ihm zusammen. „Als Leiter der Fotowerkstatt sind Jana und ich die Schnittstelle zwischen der konzeptionellen und künstlerischen Lehre und der Umsetzung der Projekte der Studierenden“, erklärt Rook seinen Job, den er sehr gerne mache.

Rooks Ausstellung in den Deichtorhallen

Mit seiner eigenen Master-Arbeit 2012 tat er einen großen Schritt in Richtung eigener künstlerischer Karriere. „Desktop Evidence“ hieß das Projekt über die Frage, was Autorenschaft in der Fotografie heute noch bedeute. Dafür wählte Rook Bilder von Google-Streetview aus, von denen er Screenshots erstellte und diese mit Ausschnitten anderer Bilder veränderte. Die dazugehörige Ausstellung war in den Deichtorhallen in Hamburg zu sehen und gewann 2012/13 den renommierten Preis „Gute Aussichten“ für junge Fotografen. Seine künstlerische Fragestellung von damals bewegt Rook heute noch, aber momentan gehen Job und Familie mit kleiner Tochter vor.

Fragen zum Medium Fotografie

Auch bei seinen Studierenden möchte Rook daran mitwirken, sich Fragen über das Medium Fotografie, sich selbst und die Welt zu stellen. „Es geht bei uns nicht darum zu lernen, wie man im goldenen Schnitt am besten eine Pflanze fotografiert“, sagt er. Bei den Erstsemestern etwa stünde ein Kurs mit dem Thema Landschaftsfotografie auf dem Stundenplan: „Da kommen zuerst oft Fotos von Leuchttürmen oder Schafen auf dem Deich, aber im Laufe des Semesters platzt dann der Knoten und es findet eine tiefere Auseinandersetzung mit dem Thema statt.“

Die Kunst der Bildkritik

Zu seiner Arbeit mit den Studierenden gehöre es auch, deutliche Kritik zu üben. „Man muss lernen, dass die Kritik nichts Persönliches ist, sondern es um das Bild geht.“ Deutlich verändert habe sich auch die Lebensdauer von Fotos in Zeiten von Instagram. „Nach zehn Minuten sind sie oft schon vergessen.“, meint Fabian Rook: „Es hilft nichts, das zu bedauern.“ Doch es wirft neue Fragen auf. Fragen, denen sich die Studierenden an Muthesius Kunsthochschule auch mit Hilfe von Fabian Rook nähern können.

www.muthesius-kunsthochschule.de

