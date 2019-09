Qualität ist Trumpf

Neumünster

Vor 90 Jahren auf Initiative der Jüdin Ida Dehmel gegründet, hängt bei der Gedok (Gemeinschaft Deutscher und Österreichischer Künstlerinnen aller Kunstgattungen) die Aufnahme ihrer Mitglieder nicht von der künstlerischen Ausbildung ab. Entscheidend sind die vorgelegten Arbeiten. Diese müssen qualitativ gut sein und eine künstlerische Entwicklung zeigen. So haben seit Jahrzehnten auch jene Künstlerinnen, die keine Kunst(hoch)schule besucht haben, die Möglichkeit, sich in einem Verband zu organisieren.

26 Gedok-Künstlerinnen mit rund 50 Arbeiten

Rund 70 Mitglieder zählt die Sparte Bildende Kunst der Gedok Schleswig-Holstein, 26 davon sind mit rund 50 Arbeiten in der aktuellen, thematisch frei gehaltenen Werkschau vertreten. „Wir haben niemanden ausgeschlossen, doch nicht alle Arbeiten passten in die Räumlichkeiten“, sagt Gisela Meyer-Hahn. Die Künstlerin aus Pinneberg, bekannt durch ihre Textil- und Lichtinstallationen, hat Textil-Aquarelle mitgebracht, eine farbenfrohe, das Licht leitende Malerei auf Seide, die zwischen Glasscheiben eingeschlossen ist.

Exponate mit Bezug zum Ausstellungsort

Auch andere Exponate stellen einen inhaltlichen Bezug zum Museum her, darunter Renate Bastens Gemälde Kimono, das beweist, was in einer recycelten Leinwand stecken kann. „Das Tuch ist ein Grundmaterial in der Malerei“, konstatiert Bruni Jürss. Schon deshalb kann ihre atmosphärische Landschaft auf Leinwand hier nicht fehl am Platze sein. Der Vergangenheit auf der Spur ist Mona Strehlow mit zarten Fotogrammen, die Ausschnitte von Spitzendecken aus den Nachlässen ihrer Großmütter zeigen. So verschieden die beiden Frauen waren, so unterschiedlich sind die beiden Decken – und werden in der Fotoarbeit zu einem neuen Ganzen vereint.

Von der Larve bis zum Insekt

Auf ganz andere Art fragil sind die magisch anmutenden Fotogramme von Hildegard Grenzemann-Spiller, die sich mit Pflanzen und Trieben organische Motive gesucht hat. Und so reflektiert nicht jede Arbeit den Ausstellungsort. Da gibt anheimelnde Stadtlandschaften und abstrakte (foto)grafische Treppenbilder, auf Holz gemalte Kinderszenen „mit Pinguin“ oder lichtmalerische Tanzbewegungen auf Fotopapier. Auf einem Leporello mit feinen Zeichnungen lässt sich die (biologisch korrekte?) Entwicklung von der Larve bis zum Insekt nachvollziehen und in einem Materialbild mit wabenartigen Boxen lauern bedrohlich große Fantasie-Insekten. Zur Finissage der facettenreichen Werkschau präsentieren drei Autorinnen Lyrik- und Prosatexte aus der Gedok-Anthologie "Süchtig nach Worten".

Neumünster, Kleinflecken 1. Eröffnung Donnerstag, 5. Sept., 19 Uhr. Bis 6. Oktober (Finissage). Di-Fr 9-17, Sa+So 10-17 Uhr

