Ein Faible fürs Figürliche

Kiel

Statt der eingeplanten Gäste schauten diesmal also nur „nur ein paar unerschrockene Nachbarn“ vorbei, die den gebotenen Sicherheitsabstand wahrten und bald wieder gingen. Die Familie, von der ein Teil in ihrer Geburtsstadt Berlin lebt, musste draußen bleiben, unter anderem, weil ein Lehrer ihrer Enkelin mit Corona infiziert ist. Brigitta Borchert bleibt dennoch gelassen, wirklich Angst hat sie vor einer Ansteckung nicht. „Ich bin von Natur aus ziemlich pragmatisch und sachlich“, sagt sie. „Im Moment hat jeder Angst vor jedem, aber von mir geht keine Gefahr aus, denn ich befinde mich sowieso in einer Art Einzelhaft.“

Mit Tablet und vielen WhatsApp-Kontakten

Seit dem Tod ihres Mannes 2018 lebt sie allein, das Gehen fällt ihr schwer. Einsam ist sie jedoch nicht. „Ich habe mein Tablet und nach allen Seiten WhatsApp-Kontakte. Allein damit könnte ich den ganzen Tag füllen.“ Tut sie aber nicht. Denn schließlich ist sie mit Leib und Seele Malerin und so gehört zu ihrem Alltag auch der Gang ins Atelier.

In einer Künstlerfamilie aufgewachsen

Brigitta Borchert stammt aus einer Künstlerfamilie. Ihr Großmutter studierte Kunst in Riga, ihr Vater Bernhard war als Professor an der Kunsthochschule Berlin ein Lehrer von Klaus Fußmann. Ihre Schwester Uliane ist Künstlerin genau wie ihre Tochter Eva. Dass sie selbst einmal Malerin werden würde, wusste Brigitta schon als Kind. Nach dem Studium an der Berliner Kunsthochschule arbeitete sie jedoch zunächst in der „Brigitte“-Redaktion, unter anderem im Illustration. „Was gegenständlich und figürlich darzustellen war, landete damals auf meinem Schreibtisch.“

Sicherer Blick für den besonderen Moment

Das Faible fürs Figürliche ist ihr geblieben. Ihre Bilder, gemalt oder gezeichnet mit flinkem Strich, verraten einen sicheren Blick für den besonderen Moment. Seit 1978 in beinahe jeder Landesschau vertreten, ist sie seit 1991 regelmäßig mit den Norddeutschen Realisten unterwegs. In der von Nikolaus Störtenbecker ins Leben gerufenen Künstlergruppe, 2013 ausgezeichnet mit dem „Kunstpreis der Schleswig-Holsteinischen Wirtschaft“, ist sie Mitglied der ersten Stunde. „Zunächst war ich lange die einzige Frau und für den Rest der Gruppe so eine Art Integrationsfigur“, erinnert sie sich. Als „milde und sachlich“ habe sie gegolten und Konkurrenzgedanken oder Neidgefühle innerhalb der Gruppe „etwas weggebügelt.“

Brigitta Borchert probiert immer noch gern Neues

Was sie an den Freiluft-Symposien besonders schätzt, ist der künstlerische Austausch. „Es ist interessant, wenn viele zur selben Zeit dasselbe Motiv malen. Es kommen völlig unterschiedliche Ergebnisse dabei heraus, denn jeder sieht etwas anderes. Und abends wird darüber diskutiert.“ Zuletzt war Brigitta Borchert 2019 mit der Gruppe in Ostholstein unterwegs. Nachdem sie in den Jahren zuvor mit Erfolg Handy und Tablet auf deren Tauglichkeit als Malgrund getestet hatte, war diesmal ein großes Skizzenbuch ihr Begleiter. „Ich habe gemalt, die Seiten herausgerissen und je zwei Blätter in einem Rahmen übereinander gestellt.“ Sie probiert halt gern etwas Neues, „damit es nicht langweilig wird.“

Museums-Schließungen "sollte man noch mal überlegen"

Die Ergebnisse des Symposions sollen im August in Eutin präsentiert werden – hoffentlich. Die komplette Schließung der Museen aufgrund der Corona-Krise hält Brigitta Borchert für einen Fehler. Zwar hat sie Verständnis für den Verzicht auf die besucherstarken Eröffnungen. „Aber jenseits davon geht hier und da mal ein Besucher an einem Exponat vorbei.“ Dasselbe gälte auch für die Galerien, sagt sie - auch mit Blick auf die vielen Künstlerkollegen. „Ich finde, das sollte man mal überlegen.“

Mehr Kultur aus der Region hier