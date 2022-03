Sie hat Songs für Herbert Grönemeyer geschrieben, am DJ-Pult Platten aufgelegt, sie reist, was das Zeug hält – und schreibt darüber: Arezu Weitholz. Am Donnerstag, 10. März, erhält die Schriftstellerin und Reisejournalistin für ihr Buch „Beinahe Alaska“ in Neumünster den Fallada-Preis.