Kiel

Wenn sie mal einen neuen Klang brauchen, gehen sie gern zu Ikea oder in den Baumarkt. Manchmal auch auf den Abfallhof. „Natürlich mit Drumstick“, sagt Jesper Mikkelsen. Dann kann man gleich ausprobieren, ob der auserwählte Gegenstand auch als Musikinstrument taugt: Regentonne, Holzplanken, Bottiche, Mülltonnen.

Das, was da vor dem schwarzen Kubus am Opernhaus kunterbunt aus dem Hänger poltert, sieht dann auch erstmal nicht nach Musik aus. „Doch, doch“, sagt Mikkelsen, „Perkussionisten können eigentlich auf allem spielen.“ Geht auch auf Autofelgen, Fahrradklingeln, Flaschen oder sonstigem Müll ...

Performance-Duo Trash im Dauerexperiment

Ganz offensichtlich verfügen Perkussionisten über ein besonders ausgeprägtes Gen für Spiel und Experiment. Der Alltag ist ja ohnehin ein einziges Klangmeer, und wer mal bewusst dem durch die Dachrinne plätschernden Regen gelauscht hat, der weiß, dass da Musik drinsteckt.

Klingt also nach einem einzigen fortlaufenden Experiment, was der Däne aus Aarhus und sein Kompagnon Thomas Hamilton als Performance-Duo Trash auf die Bühne bringen. Seit mittlerweile 15 Jahren versuchen die klassisch ausgebildeten Musiker, junge Hörer so fürs Konzert zu begeistern.

Wer wissen will, wie er klingt, der Sound des Mülls, der geht am besten zum Familienkonzert am Sonntagvormittag im Opernhaus. Und nebenbei lässt sich da auch entdecken, dass es nicht unbedingt ein teures Instrument braucht, um Musik zu machen. ben