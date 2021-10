Kiel

Nur „Ping Pong“, eine entscheidende Figur in Michael Endes Kinderbuch-Monolith „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“, hängt noch in den Seilen. Als wohl zärtliche Hommage an die Marionetten-Verfilmung von der Augsburger Puppenkiste spielt er in der Familienoper, die am Wochenende im Opernhaus eine großartige Premiere feierte, aber gleichwohl ordentlich mit.

2019 wurde das Stück von der Komischen Oper Berlin in Auftrag gegeben, Keine schlechte Idee. Und die Kieler Künstlerinnen und Künstler wussten durchaus damit etwas anzufangen.

Schon das 47-köpfige Orchester – wegen Corona-Hygiene-Maßnahmen erneut nicht im Graben, sondern auf der Bühne platziert – geriet für sich zur Sehenswürdigkeit. Hinter einem halb-durchsichtigen Prospekt, durch eine minimale Beleuchtung von außen und dem kleinen Licht auf die Partitur der Konzertierenden erhellt, wirkte der Klangkörper vielleicht mehr als sonst als integraler Bestandteil der Inszenierung.

Zuweilen mehr Musical als Oper

Die Partitur von Elena Kats-Chernin bot alles, was man sich wünschen mag. Leichte, feine Klänge, aber eben auch das große Format. Unaufgeregt, aber da, wo es dramaturgisch drauf ankommt, mit voller Wucht dirigierte der Zweite Kapellmeister Sergi Roca die Kieler Philharmoniker. Zuweilen mehr Musical als Oper, machte das durchaus Laune. Das kluge Libretto von Susanne Felicitas Wolf komplettierte den sehenswerten Abend.

Zur Galerie Die Familienoper „Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer“ feierte im Kieler Opernhaus Premiere und begeisterte Klein und Groß.

Die Geschichte kennt wohl jeder: In „Lummerland“, dem Heimatort der Helden, wird es zu eng. Es gibt keinen Platz mehr auf den Schienen, auf der die gute alte Lokomotive Emma ihr Zuhause hatte. Also zieht es den farbigen Jungen Jim und seinen besten Freund Lukas, den Lokomotivführer, in die große weite Welt. Natürlich mit Emma. Die der reiferen Generation gewissermaßen ins kollektive Gedächtnis eingemeißelte Geschichte klingt hier anders. Und dennoch: Der Zauber bleibt.

Wirkungsvoll einfach inszeniert

Regisseurin Sarah Kohrs, die sich ihre ersten künstlerischen Sporen unter anderem auf der Opernhaus-Bühne ihrer Heimatstadt Kiel verdiente, war klug genug, ihrer Inszenierung eine extrem wirkungsvolle Einfachheit aufzuerlegen. Viel Fantasie, Witz, offene Umbauten und das gelungene Spiel mit der allseits bekannten Vorlage von Ende überzeugten.

Den Rassismus, den mancher – zu Unrecht – im Werk gären sieht (und der auch im Programmheft eine nicht unerhebliche Rolle einnimmt), wird auf der Bühne zwar thematisiert, aber unaufgeregt behandelt. Bühnenbildnerin Nina Sievers und Kostümbildnerin Christine Hielscher waren dafür die perfekten Partnerinnen. Weil sie eben mit der Ausstattung so viel erzählen konnten, ohne alles optisch darstellen zu müssen.

Die sängerisch tadellosen und spielfreudigen Solisten, die sich um Mengqi Zhang (Jim Knopf) und Matteo Maria Jibladze als Lukas zum Teil in Mehrfachrollen gruppierten, waren musikalisch und darstellerisch die reine Freude. Mit so viel Charme und Esprit interpretierten ihre Figuren Maria Gulik, Arthur Canguçu, Ian Spinetti, Fred Hofmann, Şen Acar und natürlich Clara Fréjacques, die sich als Mezzosopranistin, aber auch als Puppenspielerin für die Marionette „Ping Pong“ glänzte.

Hochachtung auch vor dem Kinder- und Jugendchor unter der Leitung von Moritz Caffier. Es gibt Abende, die einfach funktionieren. Dieser war einer davon.

Vorstellungen: 20.10., 18 Uhr (Restkarten); 24.10., 19 Uhr (Ausverkauft); 30.10., 18 Uhr (Ausverkauft). Infos Tickets und Termine: www.theater-kiel.de. Tel.: 0431/901-901