Ob sie nun wirklich ordentlich summen, ist nicht so recht auszumachen, aber sie klatschen immer mal mit und hören gut zu, wie der junge Biber nach einigen - auch bebilderten - tierischen Begegnungen seine Biberfrau findet. Jung und alt machen auch mit bei Meyer-Göllners gesungenem Rätsel „In meiner Becherlupe“, erraten Schnecke, Biene, Regenwurm und Spinne.

Lebendige Märchenstunde

Gut zuhören lohnt auch bei den Märchen, die Sylvia Wieland beim Familienprogramm am Sonntagvormittag erzählt. Sehr lebendig macht das die bühnenerfahrene Opernsängerin aus Flensburg, lässt die große, runde Kartoffelkönigin durch die Lande rollen, bis sie schließlich statt wie geplant auf dem Teller des Königs vor der Tür einer armen Familie landet und sich zu Bratkartoffeln verarbeiten lässt. Kleine musikalische Intermezzi mit Daumenklavier oder Flötenspiel lockern die Märchenstunde auf.

Amüsantes aus dem Bauch heraus

Seine liebe Müh‘ hat mal wieder der Achterwehrer Bauchredner Jörg Jará - zum großen Amüsement seines Publikums. Zumal Herr Jensen nach vier Monaten zum ersten Mal aus der Kiste dürfe - „ein wenig angeschimmelt“ sei der grundsätzlich grantige Greis nach der langen Zeit im feuchten Keller. Kaum ist die Puppe mit Maske vorm Klappmaul aufgetaucht, knarzt er den Bauchredner an: „Einsfuffzig!“ Er habe mal eine Cousine namens Corona gehabt, „die war auch fiese“. Die Kiste, in der stecke, passe ihm auch nicht. Die sei russisch, da stehe „Poweronoff“ drauf. Das heiße „Power on/off“, klärt Jará ihn auf. Der schräge Vogel Olga („Hallo Fans!“), den der Bauchredner danach hervorholt, zweifelt offen an Herrn Jensens Verstand: „Der ist nicht ganz dicht, oder?“

Butler mit Dudelsack

In seiner Rolle als Butler Ernst-Alfred hatte der Rixdorfer Entertainer Christoph Peters die Gäste begrüßt. Auf einer rollenden „Gehhilfe“, das Anblasrohr seines Dudelsacks durch die kurzerhand aufgerissene OP-Maske gesteckt. Die Verabschiedung übernahm Peters ebenfalls per Dudelsack und geleitete die Zuschauer des Familienprogramms mit „Muss i denn zum Städele“ hinaus aus der Halle.

