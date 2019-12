Schokopudding, Ananas und die Liebe

Kiel

Kein Wunder, denn die Lesung aus den unter 80 Einsendungen vorausgewählten Drehbüchern bietet die Fantasie anregendes Kopf-Kino – nicht zuletzt durch das Live-Hörspiel der hochkarätigen Vorleser, die Schauspieler Barabara Krabbe, Moritz A. Wandl und Marko Gebbert, die Sprecherinnen Sarah Vogel und Liza Ohm sowie Fettes Brot-Musiker Björn Beton.

Und ewig grüßt der Schokopudding

Und ewig grüßt nicht das Murmeltier, sondern der Schokopudding: „12.30 Uhr, Küche. Innensicht aus dem Kühlschrank. Thomas öffnet ihn. Vor ihm ein Schoko-Sahne-Pudding...“ Im steten Rhythmus der Arbeitstage wiederkehrende Regieanweisung aus "Einer für zwei" von Chantelle Bissinger, eines von vier Kurzfilmdrehbüchern, nominiert für den Drehbuchpreis Schleswig-Holstein 2019.

Auch dem wortkargen Büro-Nerd Thomas und seiner Kollegin Kati, die sich via Kampf um den Schokopudding in jeder Mittagspause ineinander verlieben, leihen die Vorleser ihre Stimme. Die Jury mit Hörspiel-Ikone Heikedine Körting (Produzentin unter anderem der Reihe "TKKG" und "Die Drei ???") und den Drehbuchautoren Nicole Armbruster und Martin Rehbock lobte am „sehr rhythmisch, fast musikalisch geschriebenen“ Drehbuch der Preisträgerin Chantelle Bissinger die „herausragende Visualität und seine schönen Beobachtungen in der Figurenzeichnung“.

Die letzte Fahrt nach Venedig

Auch in "Dienstags Ananas" von Jantje Knecht wird eine Liebesbeziehung, die zwischen Großvater und Enkelin, humorvoll und pointiert gezeichnet. Vorleserin Sarah Vogel ist von dem „Paar“, das nach dem Tod der Großmutter gleichsam als Ersatz für die letzte (Gondel-) Fahrt nach Venedig reist, so gerührt, dass sie „beim Lesen immer wieder weinen muss“. Ein tabu-beladenes Thema packt Hille Norden in Pädo-Boi! an. Boi soll die Tochter eines Freundes „babysitten“, hat davor aber Angst, denn er „liebt Kinder mehr als ihm lieb ist“. Als er sich mit Lillys Zahnbürste über die Zunge streicht, um sie nicht selbst zu berühren, könnte man im Saal die bekannte Stecknadel fallen hören, so atemlos bestürzt und gespannt zugleich ist das Publikum.

Preiswürdige "Tischmanieren"

Den Publikumspreis vergibt es dennoch lieber an "Tischmanieren" von Lukka und Linn Peltzer. Darin kommt eine ebenso reiche wie divenhafte Oma zu Besuch bei den aus ihrer Sicht schlecht erzogenen Enkeln und lernt, das man Zuneigung weder kaufen, noch verkaufen kann.

Am Ende hoffen begeisterte Zuhörer beziehungsweise Zuschauer im Kopf-Kino auf eine baldige Verfilmung der Drehbücher. Wie hervorragend das mit dem letztjährigen Gewinner Boje von Robert Köhler und Andreas Cordes klappte, zeigen Kurzfilm und Comic-Adaption von Illustrator Jonas Fischer. 2020 geht’s weiter mit dem neuen Format – dann mit 10000 Euro Unterstützung von der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, wie Geschäftsführer Helge Albers ankündigte.

Mehr Kultur aus der Region hier auf www.kn-online.de