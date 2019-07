Washington

Das Programm

Von seinem aktuellen Album „Taller“ bringt Cullum das knackige, schlanke Funk-Titelstück, das soulige „Monster“, die kongeniale Prince-Hommage „Usher“ mit einer fetten Funk-Jam mittendrin, das Coldplay-artig hymnische „Age Of Anxiety“ oder auch das mutmachende „Mankind“. „Get Your Way“ spielen sie, „Mixtape“, „ The Man“, „You And Me Are Gone“ oder das Jazz-Pop-Stück „At The Sea“. Eine Klasse für sich sind die brillanten Cover-Versionen: Als Opener gibt’s das programmatische „Don‘t Stop The Music“, geborgt von Rihanna, das geschickt arrangiert als Pianoballade beginnt und sich in satten Soul verwandelt. Von Ray Charles haben sie „Hard Times im Köcher, „What A Difference A Day Makes“ von Dinah Washington ( Cullum croont variantenreich), dazu die clevere Koppelung „Ex Factor“ ( Lauryn Hill) und „Nice For What“ (Drake) und den Jazz-Standard „Just A Gigolo“, für den Cullum kurzerhand durch die Publikumsreihen stromert.

Das Publikum

Sitzkonzerte sind per se bewegungsfeindlich, dieses bildet keine Ausnahme. Anfangs hier und dort leichtes Mitswingen in den Reihen, mehr nicht. Das ändert sich mit Cullums erwähntem Sprung von der Bühne zu „Just A Gigolo“. „Get the party started!“, erspürt der geborene Entertainer Cullum die Stimmung, und ab jetzt stehen die allermeisten Gäste, tanzen, hüpfen und springen auf Cullums Bitte hin, singen laut mit und holen den Jazz-Star, minutenlang beharrlich das „Oh-Oh-Oh“ der ersten Zugabe „Mixtape“ singend und im Takt klatschend, für einen letzten Song noch mal auf die Bühne zurück.

Was in Erinnerung bleibt

Vieles, etwa der ausgiebige, frenetische Beifall mitten im Konzert - inklusive Standing Ovations - locker auf Schlussapplaus-Niveau. Musste einfach mal raus. Aber eben auch jener allerletzte Song des Abends. Cullum, solo am Piano, improvisiert einen Text. „ Sleswik-Holstein“, singt er mit englischem Dialekt, „I‘m so glad that you‘re mine.“ Jubel. „Tell me, are you mine?“ Lauterer Jubel. „Am I pronouncing it correctly?“ Lacher. „You and me we’re going to be friends for a very long time.“ Noch lauterer Jubel. Und dann entfaltet sich die Nummer als eine fabelhafte Version von Cole Porters „I‘ve Got You Under My Skin“.

Fazit

Ein Triumph.