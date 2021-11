Fassadenkunst in Kiel - Pjotr Nathans Erinnerung an den Matrosenaufstand in neuer Dimension

Eigentlich sollte das riesige Wandbild am Iltisbunker entstehen und das verwitternde Motiv „Revolution und Krieg“ von Shahin Charmi ersetzen. Nachdem der Denkmalschutz das vor drei Jahren verhindert hatte, wurde nun ein neuer Standort für Piotr Nathans vielseitige Erinnerung an den Matrosenaufstand vor 103 Jahren gefunden.