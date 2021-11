Kiel

Das Konzept entstand zum 100. Jahrestag des Matrosenaufstandes vor genau drei Jahren. Nun soll es als riesiges Fassadenbild am Kieler Lagerhaus „City Box 24“ in der Bahnhofstraße umgesetzt werden. 41 Meter lang und 13 Meter hoch – so dürfte die monumentale Collage an diesem verkehrsreichen Ort kaum zu übersehen sein.

„Auf einmal hatte ich einen Schuss in der Milchkanne“ hat Piotr Nathan, seit 2006 Professor für Zeichnung und Druckgrafik im Studiengang Freie Kunst an der Muthesius Kunsthochschule, seine monumentale Collage betitelt. Damit greift er das Zitat eines vierjährigen Jungen auf, der den Aufstand 1918 hautnah beim Milchholen erlebte – und später von einem Soldaten in Sicherheit gebracht wurde.

Piotr Nathan und die Symbolik aufgeblätterter Seiten

Piotr Nathan 2018 mit seinem Entwurf, damals noch für den Iltisbunker. Quelle: Marco Ehrhardt

Zentrales Element des Entwurfes ist ein Buch, dessen aufgeblätterte Seiten von Fäden nach oben gezogen werden. Nathan: „Ich habe das Buch als Symbol des Wissens gewählt, aus dem jedoch zahlreiche Bilder entfernt und herausgeschnitten sind. So entsteht ein Sinnbild für das Schaffen von Orten, an denen Neues stattfinden kann.“

Besonderer Clou des Bildes ist, dass 256 in Deutschland und Polen lebenden Menschen dreier Generationen daran beteiligt waren. Mit Zeichnungen und handschriftlichen Schlagworten zum Matrosenaufstand leisteten zunächst 31 Drittklässlerinnen und Drittklässler der Fröbelschule in Gaarden in einem Workshop die Basisarbeit.

Der Entwurf aus diesen Gedankenspielen wurde daraufhin in 320 gleich große Felder aufgeteilt und zum „kreativen Abmalen“ an 225 Menschen weitergegeben – darunter viele Muthesius-Studierende und auch namhafte -Lehrende. Als „Zeichen der Völkerverständigung“ bezog der 1956 in Danzig geborene Nathan zudem Kunstschülerinnen und -schüler sowie Studierende aus Gdansk, Zoppot und Kiels Partnerstadt Gdynia mit ein.

256 Vorlagen werden als Fragmente später verkauft

Aus all diesen Arbeiten entsteht ein großformatiges Banner, das im Frühjahr 2022 auf die Fassade des Lagerhauses geklebt werden soll. Die Gemälde, die dafür als Druckvorlagen dienten, sollen derweil im Inneren des Lagerhauses aufbewahrt werden – um nach drei Jahren in einer künstlerischen Aktion für einen guten Zweck verkauft zu werden. Das so „zerstreute“ Werk, so die Idee, bleibt in Fragmenten an privaten Wänden erhalten.

Lagerhaus statt Bunker „Mitunter sind es die Umwege, die uns das Ziel aus einer neuen Perspektive zeigen und die einen anderen, spannenden Kontext eröffnen“, sagt Muthesius-Präsident Arne Zerbst und freut sich zum Jahrestag des Matrosenaufstandes, „dass dieses von der Kunsthochschule lange begleitete Projekt nun an einem neuen Ort realisiert werden kann.“ Ursprünglich war nach einem Wettbewerbsverfahren und Bürgervotum vorgesehen, Piotr Nathans monumentale Collage auf dem Iltisbunker in Kiel-Gaarden zu platzieren. Doch letztlich sprachen sich nach lebhaften Diskussionen die Denkmalschützer 2018 für den Erhalt des bereits stark von Wind und Wetter gezeichneten Wandbildes „Revolution und Krieg“ von Shahin Charmi aus dem Jahr 1987 aus. Daraufhin wurde ein neuer Standort in Gaarden gesucht – und nun mit dem neuen Selfstorage-Lagerhaus in der Bahnhofstraße gefunden. Für die Umsetzung sind 75 000 Euro aus Mitteln für Kunst im öffentlichen Raum vorgesehen.

Treutel: Bekenntnis zu Demokratie und Frieden

Der Betreiber des Selfstorage-Lagerhauses, Christian Feege, hat der Kulturverwaltung das Signal gegeben, seine Fassade auch später noch für Kunst im öffentlichen Raum zur Verfügung zu stellen. Kulturdezernentin Renate Treutel freut sich zum Jahrestag des Kieler Matrosenaufstandes von 1918 über ein „außergewöhnliches Kunstwerk, das es in dieser Dimension noch nie gab“. Mit diesem Bild bekenne sich „das heutige Kiel erneut klar dazu, dass wir für Demokratie und Frieden auch in Zukunft Tag für Tag immer wieder neu eintreten werden“.

Kultur-Tipps für Kiel und die Region Konzerte, Kino, Theater und mehr: Erhalten Sie jeden Donnerstag ausgewählte Veranstaltungstipps in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Piotr Nathan, der sein Atelier in Berlin hat, unterstreicht den zeitlosen Aspekt: „Mein Blick auf den Matrosenaufstand war menschlicher Natur. Es ging dabei um die Schaffung eines Werkes, das die Menschen miteinander verbindet und nicht voneinander trennt.“ Er will sich mit seinem Projekt vorrangig „dem Menschen widmen, seinem aus meiner Sicht angeborenen Verlangen nach Menschenwürde und Freiheit.“