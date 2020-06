Kiel

Mit „ Moin, Moin Kiel!“ begrüßt der 25-Jährige kurz vor 22 Uhr die Fans, die nicht im Auto sitzen bleiben müssen, sondern sich im Nahbereich des Fahrzeugs „frei“ bewegen können. Alle haben im Autoradio die vom freundlichen Personal genannte Frequenz eingestellt und so wird der ganze Platz beschallt.

Zur besseren Sicht auf die eher bescheidene Bühne sind links und rechts von ihr Videowände aufgestellt, auf denen man dem Meister auf die Finger schauen kann. Der wiegt sich im Takt, hebt die Hände, dreht und schiebt die Regler und bald sind erste vertraute Klänge von „Cheerleader“ zu hören, dem Remix eines Reggae-Hits, der Felix Jaehn Anfang 2015 in die internationalen Charts katapultierte.

Anzeige

Vertrauen in die Autobatterie gehört dazu

Auf dem Platz haben einige Fans im Vertrauen auf die Batterie das Autoradio kräftig aufgedreht, andere halten sich zurück, lassen sich von den lauteren mitbeschallen. Zu den jüngsten Fans zählen sicherlich Leo, Ole und Max, die es sich mit einem Getränk auf einem VW-Bus bequem gemacht haben. Sie haben auf ihre Mütter Sonja Brühne und Sandra Latteier eingewirkt, die dem Wunsch der Kinder gern entsprochen haben und „die Idee super“ fanden.

Weitere KN+ Artikel

„Die Location ist super, man hat so ein bisschen das Gefühl zu feiern“, meint Sonja Brühne, „außerdem kann man so auch die Künstler unterstützen“. „Im Dunkeln wird es noch schöner“, meint Sandra Latteier, die schon zum Autokino auf der Kulturwiese gewesen ist.

Üppige Lichtshow, reichlich Pyro

Tatsächlich geben die üppige Lichtshow sowie die Pyro- und Nebeleffekte der ganzen Veranstaltung mit zunehmender Dunkelheit mehr Atmosphäre. Felix Jaehn ist voll Im Flow der elektronischen Musik, die er pausenlos mit Beats, Samples und Effekten aufpumpt und reduziert. Die Publikumsanimation darf nicht fehlen und die Hände gehen gehorsam zum Himmel, man klatscht und singt (leise) mit und tanzt im Rahmen der räumlichen Möglichkeiten.

Auch das beliebte Hinsetzen und Aufspringen kommt zu seinem Recht, hierfür begibt sich Jaehn auf sein Pult. „Let me feel your body!“ und „Let’s get physical!“ tönt es aus den Lautsprechern – ein frommer Wunsch, denn genau das ist nicht möglich.

Sechseinhalb Stunden Autofahrt für ein Konzert

Neben den zu erwartenden Nummernschildern mit PLÖ, RD, SL, OH, HL und natürlich KI fällt ein österreichisches Kennzeichen ins Auge. Der dazugehörige Pickup gehört zu Katarina Barden und ihrer Freundin Anna. Der Wagen gehört Annas Papa und die beiden sind zwar nicht aus Wien, aber aus Düsseldorf angereist. „Wir haben sechseinhalb Stunden für die 550 Kilometer gebraucht“, meint Anna. Eigentlich wollten die beiden sich Felix Jaehn in Bonn anschauen, aber da die Veranstaltung ausverkauft war, entschieden sich die Studentinnen für Kiel. „Etwas größer“ hatten sie sich den Platz vorgestellt und auch die Stimmung habe noch Luft nach oben.

Dennoch genießen sie die spontan improvisierten Soundvariationen, denn „man kommt ja nicht hierher, um die Musik zu hören, die man aus dem Radio kennt“, erklärt Katarina Barden. Natürlich sind Hits wie „Ain’t Nobody (Loves Me Better)“ zu erkennen und werden mit Jubeln wahrgenommen, dennoch ist es spannend, wie Felix Jaehn den Songs immer neue Klangaspekte hinzufügt und die Fans zwei Stunden in den Bann seiner Musik zieht.

Am Sonntag endet vorerst die Veranstaltungsreihe, aber nach einer Vorbereitungszeit von „drei bis vier Wochen“ wolle man „nochmal angreifen“, verspricht Patrick Schlufter vom Veranstalter Warf GmbH.