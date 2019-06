Timmendorfer Strand

31 von 47 Konzerten sind kostenlos

Zum zweiten Mal gastiert das Festival nach dem Umzug vom Niendorfer Hafen und der Premiere im Vorjahr direkt in Timmendorfer Strand. Neben der Hauptbühne werden Satelliten bespielt, fast immer bei freiem Eintritt: die Open-Air-Bühne, die Strandbühne @the beach, der Jazz Club, das Jazz Café, die Seebrücke und der Timmendorfer Platz. Nicht weniger als 31 Konzert der 47 kosten die Gäste keinen Cent – erklärtes Ziel des Teams um den Künstlerischen Leiter Nils Landgren, schwedischer Posaunist von Weltruf: Werbung für den Jazz.

Posaunist Nils Landgren zum Anfang und Abschluss

Landgren ist es auch, der am Donnerstag mit der Bigband des Ostseegymnasiums Timmendorfer Strand das traditionelle Warm-Up auf dem Timmendorfer Platz anzetteln wird. Durchaus üblich ist es und durchweg hochwillkommen, dass der Posaunist später hier und da Konzerte für kurze Gastauftritte nutzt. Das nächtliche Finale des Festivals, den „Avslut“, zelebriert Landgren mit der Band The Party Animals im Jazz Club.

Landgrens Funk Unit ft. Ray Parker Jr. statt Fred Wesley & The New JBs

Zwischen Warm Up und Avslut steckt ein prall gefülltes und hochwertiges Jazz-Paket. Der legendäre James-Brown-Posaunist Fred Wesley und seine New JBs mussten zwar aus Krankheitsgründen die Segel streichen, doch mit Ray Parker Jr. (Ghostbusters) sprang spontan ein ebenfalls prominenter Funk-Sänger und -Gitarrist ein. Der US-Musiker spielte Gitarre auf "Creole Love Call" (2005), einem gemeinsamen Album von Nils Landgren und Joe Sample, und war 2007 Mitglied in Nils Landgrens Funk Unit. Und mit eben der tritt er jetzt am Freitag bei der Dance Night wieder auf, zu der die Stühle aus dem Festsaal geräumt werden. „Es ist ein großes Geschenk, dass Ray so spontan zu Jazz Baltica kommen kann“, freut sich Landgren, „er ist ein fantastischer Musiker, wir haben schon gemeinsam mit den legendären The Crusaders unter der Leitung von Joe Sample gespielt.“

Weltklasse-Percussion mit Marilyn Mazur

Eine der weltbesten Perkussionistinnen ist am Sonnabend auf der Hauptbühne zu erleben. Die zehnköpfige, rein weiblich besetzte Marylin Mazur’s Shamania wird den bereits ausverkauften Saal zuverlässig zum Kochen bringen. Die 64-jährige Marilyn Mazur, eine in New York geborene Dänin, die mit Miles Davis, Gil Evans, Wayne Shorter und Andreas Vollenweider gespielt hat, präsentiert ein Gebräu aus Afro, Latin, nordischer Folklore, Free Jazz und Ambient, garniert mit mehrstimmigem Gesang und Improvisationstanz.

"Karneval der Tier" verjazzt und eine Supergroup

Am Sonntag steht gleich nach dem etablierten und ebenfalls ausverkauften Familienkonzert – diesmal eine humorvolle, verjazzte Version von Camille Saint-Saëns „Karneval der Tiere“ mit der Schauspielerin Katja Riemann als Sprecherin – spielt eine Supergroup vor ausverkauften Reihen. Das Trio Rymden setzt sich aus dem norwegischen Pianisten Bugge Wesseltoft und den beiden ehemaligen e.s.t.-Musikern Dan Berglund (Bass) und Magnus Öström (Schlagzeug) zusammen. Elektronisch fein abgeschmeckt würzt das Akustik-Trio seinen Jazz mit Klassik und Progressive Rock.

Kieler Gitarrist trifft senegalesisches Orchester

Erstaunlicherweise noch Karten gibt’s für das letzte Konzert am Sonntag auf der Main Stage zur „Afro-Salsa-Night“: Dort trifft der 1975 in Kiel geborene, zweimalige Echo-Jazz-Gewinner Arne Jansen mit seinem Trio auf das weltbekannte senegalesische Orchestra Baobab, das seit 49 Jahren aktiv ist. „Lasst uns mit offenen Herzen und Ohren in dieses Konzert gehen“, empfiehlt Nils Landgren im Festivalprogramm, „und wir werden als neue Menschen herauskommen.“

www.jazz-baltica.de