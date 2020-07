Kiel

Die Seehunde im Becken bei dem Geomar-Forschungszentrum werden sich die Augen reiben, wenn unter dem Titel „Kieler Kultur Pop-Up“ auf der Wiese nebenan Live-Konzerte, Kinofilme und Poetry Slams präsentiert werden, Kieler DJs ihr Können zeigen und auch die derzeit besonders gebeutelten Kieler Clubs die Bühne erobern.

Organisiert vom Leiter des Kieler CineMare Meeresfilmfestivals

Veranstaltet wird das bunt gemischt Kulturspektakel von Till Dietsche, Leiter des Kieler CineMare Meeresfilmfestivals, mit Unterstützung von Laura Bern, Eventmanagerin bei Kiel-Marketing.

Corona: Festival fördert Künstler

In ihren jeweiligen Arbeitsfeldern gut vernetzt, haben beide weder inhaltliche noch logistische Probleme, ein attraktives Programm aufzustellen – das Interesse der potentiellen Teilnehmer ist groß. „Viele Künstler mussten ihre Auftritte seit März quasi auf Null herunterschrauben“, so Dietsche, der mit dem vom Kulturamt der Stadt geförderten Festival ein Ausrufezeichen setzen will und mit Vorträgen und Forschungsfilmen aus der Abteilung Ocean Cinema auch die Wissenschaft mit ins Boot geholt hat.

Corona: Kultur als Kitt der Gesellschaft

Gemeinsam mit einigen Interessenvertretern der Kieler Club Kultur hat er gemeinsam mit Laura Bern ein Konzept entwickelt, das der von der Pandemie bedrohten Szene die Möglichkeit bietet, Einnahmen zu generieren – ein Großteil der Gelder aus dem Ticketverkauf verbleibt bei den Künstlern. „Die Kultur ist schließlich das, was den Menschen vom Affen unterscheidet“, so der Veranstalter. „Sie ist der Kitt, der alles verbindet und ohne den das Leben weniger lebenswert wäre.“

Corona: Hygienebestimmungen lassen 250 Zuschauer zu

Insgesamt 250 Zuschauer haben mit Rücksicht auf die geltenden Abstandsregeln auf dem umzäunten Gelände Platz. Auf Holzterrassen in verschiedenen Größen können sich Gruppen von zwei bis zehn Personen zusammenfinden, die Tickets müssen unter Angabe der vollständigen Kontaktdaten online erworben werden. Für das leibliche Wohl sorgen neben Don Felipe und der Irish Pub Pogue Mahone die Kieler Sunset Bar vom Woderkant Festival.

Unterschiedliche Veranstaltungsformate

Mehrere unterschiedliche Veranstaltungsformate erwartet das Publikum an den insgesamt 18 Veranstaltungstagen, darunter Club-Abende, Konzerte und Poetry Slam. Jeden Sonntag ist Matthias Meyer-Göllner für die Kinder da, auf der Leinwand wird ein Meeresfilmprogramm geboten, donnerstags steht die Bühne der lokalen Filmkultur zur Verfügung.

Wetter nur eine der Herausforderungen

Und was passiert bei Regen? „Wir hoffen, dass die Zuschauer das sportlich nehmen. Dadurch, dass sie da sind, packen sie schließlich quasi mit an und zeigen, dass wieder etwas geht“, sagt Till Dietsche. Und letztlich sei in diesen Zeiten alles eine Herausforderung, „das Wetter ist nur eine davon.“

1. bis 30. August. Infos zu Programm und Tickets unter www.kultur-popup.de

