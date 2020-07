Martina Franca

Ja, ich wollte das seit Jahrzehnten berühmte Festival della Valle d'Itria in der hübschen kleinen Stadt Martina Franca in Apulien endlich kennen lernen. Der Flug von Berlin nach Bari war vollkommen unproblematisch, denn alle Fluggäste hielten sich akribisch an die Maskenpflicht, bei der Ankunft in Bari wurde die Temperatur bei jedem einzelnen Fahrgast gemessen, und dann konnte sie losgehen, die etwa einstündige Fahrt durch eine vom Weinbau und Olivenhainen geprägte, wunderschöne Landschaft. Als kurz vor Martina Franca die ersten für die Gegend so typischen Trulli auftauchten, jene aus weiß-grauem Kalkstein gebauten, runden „Zipfelmützenhäuschen“, war das Ziel nicht mehr fern.

Konzerte unter freiem Himmel in römischen Herrensitzen

Die weitaus meisten Veranstaltungen finden zwar im Innenhof des imposanten, im 17. Jahrhundert erbauten Palazzo Ducale statt, aber da das Festival das ganze Itria-Tal mit einbezieht, sind die weiter weg gelegenen Masserie – so nennt man hier die alten, aus römischer Zeit herrührenden Herrensitze – ideale Orte für Konzerte unter freiem Himmel. Auch hier wird in vorbildlicher Weise alles dafür getan, dass Corona keine Chance hat: Mitglieder des 'Croce Rossa Italiana' prüfen bei jedem Besucher die Temperatur, die Sitze sind vorschriftsmäßig weit auseinander und natürlich herrscht Maskenpflicht. Umso besser können dann die Konzerte mit Opernstars wie Alex Esposito, Leonor Bonilla oder Jessica Pratt genossen werden. Die knorrigen Olivenbäume, die über eintausend Jahre alt sein sollen, geben eine traumhaft schöne Kulisse ab.

Anzeige

Bewundernswerte Reaktionen auf die Corona-Pandemie

Die Corona-Pandemie hat natürlich einen dicken Strich durch das ursprünglich vorgesehene Programm gemacht. Da man sich hier in Martina Franca traditionsgemäß als musikalische Schatzgräber betätigt, waren natürlich selten gespielte Opern wie Mercadantes „La rappresaglia“, Wolf-Ferraris „Gli amanti sposi” oder Paërs „Leonora” geplant. Davon ist nichts übrig geblieben. Es ist bewundernswert, wie die Verantwortlichen unter großem Zeitdruck ein neues Festival-Programm aus dem Boden gestampft und obendrein ein Thema gefunden haben, das auf die durch Corona verursachte Situation Bezug nimmt.

Weitere KN+ Artikel

Der Ariadne-Faden und das 46. Festival

„Per ritrovare il filo“, „Um den Faden wieder zu finden“ ist jetzt der Titel des 46. Festivals. Den Faden, der hinausführt aus dem schrecklichen Corona-Chaos, aus einer Situation der Isolation und erzwungenen Einsamkeit. „Plötzlich sind wir alle wie Ariadne, mit denselben Befürchtungen, Alpträumen und Seelenqualen“, findet Alberto Triola, der Künstlerische Leiter des Festivals. Was liegt da näher, als „Ariadne auf Naxos“ von Richard Strauss zu spielen. Und natürlich bleibt man auch in diesem Fall dem Credo des Festivals treu, nur unbekannte Opern zu spielen, denn es wird nicht die bekannte 1916 in der Wiener Hofoper uraufgeführte Version gegeben, sondern die am 25. Oktober 1912 im Hoftheater Stuttgart gespielte Erstfassung.

Erstfassung von Strauss ' "Ariadne auf Naxos "

Diese Version fand beim Publikum damals wenig Anklang, da die Kombination des Theaterstücks „Le bourgeois gentilhomme“ von Molière mit Hugo von Hofmannsthals „Ariadne auf Naxos“ als zu heterogen empfunden wurde. Strauss schrieb für das Lustspiel die Bühnenmusik und brachte die beiden grundverschiedenen Ausdrucksgebiete der Opera seria und der Opera buffa im Libretto von Hofmannsthal so zusammen, dass sie ein großes Ganzes ergaben.

Arianna a Nasso wird italienisch gesungen

Die „Ariadne“ von 1912 beginnt mit einem Dialog zwischen Dorimène und Dorante nach einem Dinner bei dem neureichen Monsieur Jourdain, der so gerne ein Edelmann gewesen wäre. Zur Demonstration seines Reichtums präsentiert er seinen Gästen die Oper „Ariadne auf Naxos“, die in Martina Franca auf Italienisch gesungen wird und hier „Arianna a Nasso“ heißt.

Inszenierung von Walter Pagliaro

In der Inszenierung von Walter Pagliaro steht für Ariadne im Zentrum der Bühne ein großes Bett, das ringsum mit hohen Gittern umgeben ist. So entsteht der Eindruck einer von der Welt isolierten, einsamen, ihr Schicksal beklagenden Frau. Dass sie ebenso wie die später auftretende Zerbinetta ein üppiges Kleid in barockem Stil trägt, will ja eigentlich nicht passen, wird aber durch die Prunksucht des Monsieur Jourdain verständlich. Beim Erscheinen des Bacco / Bacchus ist die Bühne in magisches Licht getaucht, und wenn er die ewigen Sterne, „le eterne stelle“ besingt und diese in echt über dem Opernhimmel funkeln, dann ist das ein grandioser Effekt! Und der Faden, den Ariadne gefunden hat, um das Labyrinth, den Irrgarten aus Verlorenheit und Alleinsein, verlassen zu können? Am anderen Ende des Fadens ist Bacchus, der sie zu neuem Leben führt. Ein starkes, ein poetisches Symbol! Die Inszenierung lässt offen, wie konkret die Erscheinung des Bacco ist, ob er vielleicht nur in Ariadnes Imagination existiert. Wenn aber Monsieur Jourdain am Schluss der Oper die „Grotte“ der Ariadne ansehen will, dann steht sie dort nicht mehr als lebende Person, sondern als antikes Denkmal aus Stein...

Gute Sängerstimmen und viel Gespür von Fabio Luisi

Carmela Remigio überzeugt in der Titelpartie mit eindrucksvoller Gestik und vollem, schönen, flexiblen Sopran, der nur gelegentlich einige Schärfen aufweist. Die Rolle der Zerbinetta ist Jessica Pratt gewiss nicht in die Wiege gelegt worden, dazu ist sie viel zu primadonnenhaft. Ihr Defizit an pfiffigem Charme und leichter, springlebentiger Munterkeit aber macht sie mit brillant gesungenen Spitzentönen wett und erntet dafür viel Szenenapplaus. Piero Pretti bewältigt die schwierige Rolle des Bacco mit bemerkenswert heldenhaftem Tenor. Die kleineren Rollen sind gut besetzt und begeistern mit entzückender Commedia-dell'arte-Ausgelassenheit. Das Orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari wird von Fabio Luisi mit viel Gespür für Strauss'sche Melodienbögen und feine Nuancen durch die ungewohnte Partitur geführt.

Der Bürger als Edelmann als ideale Ergänzung

„Der Bürger als Edelmann“ ist natürlich entstehungsgeschichtlich gesehen die ideale Ergänzung zur „Ariadne“, hier aber wird er unter dem Titel „Borghese gentiluomo“ gespielt. Allerdings griff man nicht zurück auf die Fassung von 1912, sondern präsentierte die „Komödie mit Tänzen von Molière“ Opus 60 (III), die 1917 im Deutschen Theater in Berlin uraufgeführt wurde. Freilich hat man mancherlei Veränderungen vornehmen müssen, die wichtigsten sind die Einschübe von drei langen Beiträgen in Form von Monologen von dem 1975 in Florenz geborenen Stefano Massini, der als eine der maßgeblichen Stimmen der neuen Autoren des italienischen Theaters gilt („Lehman Trilogy“!). Seine von Davide Gasparro brillant vorgetragenen sozialkritischen Kommentare fanden viel Beifall.

Michele Spotti , ein vielversprechender Dirigent der jüngeren Generation

Michele Spotti, ein vielversprechender Dirigent der jüngeren Generation, lenkte das Orchester Petruzzelli di Bari mit leichter Hand durch die geistreiche Partitur mit ihren vielen Zitaten aus Werken von Richard Strauss, „Rigoletto“ etc. Die Tänzer*innen Fabrizio di Franco und Matilde Gherardi sorgten für vielfältige Abwechselung, während sieben von Monsieur Jourdain ( Vittorio Prato) eingeladene Türken Musik wie „Allah, baba hu, baba hu, baba hu...“ zu Gehör brachten, die selbst dem ausgepichtesten Richard-Strauss-Fan unbekannt ist.

www.festivaldellavalleditria.it/en