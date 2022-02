Eckernförde

Die Chance, mit einem lebenden Komponisten eine noch extrem junge Partitur durchgehen und aktuell auf seine Klangvorstellungen eingehen zu können, vereitelt beinahe die wenig sturmfeste Deutsche Bahn.

Chanhee Lim reist aus Basel an und schafft es zunächst nicht rechtzeitig in die Nicolaikirche von Eckernförde, wo das Ensemble Reflexion K. unter der Leitung von Komponistenkollege Gerald Eckert das flüsterleise Stück „disappearing things at the moment of recognition“ von 2016 aus der Feder des Südkoreaners probt.

Der Komponist Gerald Eckert hat am 18. Februar den Ministerpräsidenten des Landes Schleswig-Holstein zu Gast beim Festival „Provinzlärm“. Quelle: Ines Herzmann

Das Werk aus dem Jahr 2016 gehört zum Programm des Neue Musik-Festivals „Provinzlärm“, das vom 18. bis zum 20. Februar das schöne kleine Hafenstädtchen an der Ostsee wieder zu einem Hotspot der Klangkunst macht. Während die tiefen Bläser „nur“ ihre Einsätze koordinieren müssen und der Schlagwerker Nuancen von Geräuschen ausprobiert, diskutieren die Streicher Eintragungen in der Partitur.

Wie erzeugt man auf einer Saite gleich zwei nach oben gleitende Tonspuren? Der Komponist kommt, man kann ihn fragen. Und er muss noch den Bechstein-Flügel so mit Fäden an den Saiten präparieren, dass ebenfalls bislang unerhörte Klänge entstehen.

Der Komponist und ehemalige Eckernförder Künstlerhaus-Stipendiat Chanhee Lim präpariert mit dem Pianisten Martin von der Heydt (li.) den Bechstein-Flügel. Quelle: Christian Strehk

Chanhee Lim, das freut das organisatorische Leitungsteam Gerald Eckert und Beatrix Wagner, ist in Eckernförde keineswegs ein Unbekannter. Er war hier schon mal Stipendiat im Künstlerhaus. Mit seinem Beitrag wird er sich und seine Musik in Beziehung setzen zum diesjährigen Festival-Schwerpunkt: Estland.

Nach guten Erfahrungen, zuletzt mit Schweden, habe man sich von der persönlichen Begeisterung von Merit Kopli, Kulturattachée des baltischen Staates in Berlin, für das kleine Neue Musik-Festival mitreißen lassen und auf Gäste aus Tallinn und der an Russland angrenzenden Regionen gesetzt. „Von der estnischen Komponistin Helena Tulve haben wir ein Stück schon öfters aufgeführt“, so Eckert. Aus dem Impuls wuchs ein Konzept. Das Ensemble U: reist eigens mit seinen international bekannten Spezialisten aus dem Nordosten an.

Erneut hat man sich mit der semiprofessionellen „Orchesterwerkstatt“ Norddeutsche Sinfonietta zusammengetan, um dem Hang der Esten zu chorischen Streichersounds gerecht werden zu können.

So kann gleich im Eröffnungskonzert am Freitagabend der populärste Komponist Estlands zu Ehren kommen: Arvo Pärt mit seinem beliebten „Cantus in Memoriam Benjamin Britten“. Dazu passt neben eigenen Werken Eckerts das Oberton-Experimentierfeld „Canvas“ der estnischen Komponistin Liisa Hirsch. „Es muss sehr auf Risiko gespielt werden, dann kann das in klangfarblicher Hinsicht extrem spannend werden.“

Provinzlärm 2022: Hat Estland einen eigenständigen Klang?

Gibt es denn so etwas wie einen estnischen Nationalklang, der auch noch in der Neuen Musik zu erspüren ist? Gerald Eckert vermutet, dass so etwas sehr wohl durch die intensive Besinnung auf die eigene Sprachidentität gegeben ist. Als Teil der Sowjetunion sei ja die eigenständige Sprache durch die russische lange unterdrückt worden in den baltischen Staaten. Gerade im Kontrast mit Werken aus anderen Gebieten der Erde, werde das vielleicht im Verlauf des Festivals hörbar.

Finanziert wird „Provinzlärm“ durch die begeistert eingestiegene Ernst von Siemens Musikstiftung, den Förderverein, das Land Schleswig-Holstein sowie durch die Übernahme von Reise- und Unterbringungskosten ihrer Landsleute durch die estnische Regierung. Eckert und Wagner sind sehr erfreut über solchen Rückenwind – auch von der Musikhochschule Lübeck, der Kirche oder der Stadt Eckernförde. „Wir sind ja immer bemüht, auf das Publikum zuzugehen und haben sehr positive Rückmeldungen bekommen.“