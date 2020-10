Kiel

Der Ägypter Sherif el Razzaz, der in seinem Karlsruher Studium von Größen wie Peter Eötvös und Wolfgang Rihm auf die Fährte aktueller Kunstmusik des 21. Jahrhunderts gebracht wurde, hat als Organisator von zeitgenössischer Klangkunst schon große Erfahrung. „Schon während des anschließenden Studiums in Frankfurt am Main habe ich eigene Projekte entwickelt, weil die Hochschule dort weniger aktiv war als Karlsruhe“, erzählt er. Mit Helmut Lachenmann oder David Smeyers heckte er neben dem Beruf als Holzbläser und Dozent Konzertformate aus.

Europäisch-ägyptische Gesellschaft für zeitgenössische Musik

In seiner Heimat gründete er vor elf Jahren die „Europäisch-ägyptische Gesellschaft für zeitgenössische Musik“ (EECMS), pflegte im Schulterschluss mit dem Goethe-Institut den kulturellen Austausch und gründete die „Cairo Contemporary Music Days“. Der erstaunlich gewichtige Player im arabischen Raum präsentiert die Ideen junger Komponisten, schlägt Brücken bis nach Dänemark (2019) und hat hochkarätige Gäste wie das Ensemble Modern Frankfurt oder die London Sinfonietta, die deutsch-österreichische Komponistin Brigitta Muntendorf oder der hier auch von Chiffren bekannte Däne Christian Winther Christensen. „Inzwischen sind Kosten zumindest gedeckt, was ich meiner Frau versprochen habe ...“, lacht Sherif El Razzaz, der mit Sunyeo Kim, Solorepetitorin im Kieler Opernhaus verheiratet ist.

Anzeige

Vermittlungsarbeit und Rückenwind von der Stadt Kiel

Fasziniert von neuer Klangkunst, die auch gerne mit visueller Kunst interagieren darf und deshalb die Potenziale der Muthesius Hochschule im Blick hat, will er sich mit dem Frequenz-Festival in Kiel weniger an ein Fachpublikum wenden als vielmehr Vermittlungsarbeit leisten. Bei der Stadt, speziell Angelika Stargardt im Amt für Kultur und Weiterbildung, fand er offene Türen und finanzielle Unterstützung (entscheidende 40 Prozent des Etats). Die lokale Anbindung sei ihm, dem überzeugten Neu-Kieler und Musikpädagogen unter anderem an der Musikschule, zentral wichtig. Bei seiner Planung rücken daher Partnerstädte wie das dänische Aarhus oder die Entstehungsgeschichte der Stadt mit Kloster und Carillon in den Fokus.

Frequenz-Festival: Familienfest, weil Kultur stark macht

Ein „Familienfest“ mit Neuer Musik und Kinderbetreuung hat er angebahnt und mit weiteren Zuwendungen von der Gema-Stiftung, dem Musikfonds des Bundes oder der Initiative „Kultur macht stark“ abgesichert. Das Land Schleswig-Holstein und überregionale Einrichtungen wie der Landesmusikrat oder der Verband der Musikschulen zieren sich noch, bedauert der Musiker, „aber mich kennt ja auch noch nicht jeder.“

Uraufführungen, Beethoven und Lichtdesign

Gleich mit drei Uraufführungen geht es am Freitag und Sonnabend im Musiculum los. Hannes Seidl hat mit Tomorrows Entertainment ein Live-Hörspiel von und mit 14 Kindern erarbeitet. Julia Mihálys Oh, das Universum, denken sie bietet eine audio-visuelle Installation. Und Marleen Krallmann und Maya Shenfeld reagieren unter dem Titel Mute Sound Word - Talking with Beethoven auf das aktuelle Gedenkjahr zum 250. Geburtstag des Wiener Klassikers. Die gegenseitige Durchdringung von Musik, Video- und Lichtdesign sowie Choregrafie wird beispielsweise am 14. und 15. Oktober ab 18 Uhr in der Galerie Simone Menne ( Alte Feuerwache) von Carola Schaal Heinrich Horwitz und Rosa Wernecke in Bonny Crudes Dance with an Amazone zur Diskussion gestellt. Schon am Sonntag wird die Pumpe einbezogen, wo Maya Shenfeld mit Neon eine Reihe elektro-akustischer Stücke für analoge Synthesizer, Bläser, elektrische Gitarre und Stimme präsentiert.

Pädagogik inklusive: Karin Hellqvist

Im Rahmen des Frequenz-Festival der Klangkunst wird am 18. Oktober die schwedische Violinistin Karin Hellqvist mit Geigen-Workshops zu Gast im Musiculum sein. Hellqvist ist Interpretin für zeitgenössische Musik mit internationalem Ruhm. Sie möchte Kinder und Jugendliche mit ihrer Violine an zeitgenössische Musik heranführen. Die "Doppelbelichtung" für Violine und Zuspiel von Carola Bauckholt dient hierbei als musikalische Grundlage.

Eintritt frei am Start-Wochenende, Sichtbarkeit an der Citykirche

Das „Festival in Kiel für Kieler“ will Sherif el Razzaz möglichst zugänglich und zum Teil sichtbar gestalten. So soll der erste Tag im Musiculum, der Freitag, komplett bei freiem Eintritt einladend wirken (auch wenn man sich wegen der Corona-Auflagen namentlich anmelden muss). Und am Dienstag, 11. Oktober, wird mitten in der Holtenauer Straße um 20 und um 21 Uhr das Gemeindehaus der Citykirche St. Ansgar großflächig mit einer visuellen Interpretation von Beethovens Siebter Symphonie bestrahlt. Augen auf! heißt das Projekt von Robert Seidel und Falk Müller, das el Razzaz noch kurzfristig in Kooperation mit dem WDR an Land gezogen hat. „So kann man mit unserem Partner, der Kieler Brauerei Lille Bier, in betont lockerer Atmosphäre auf der Piazzetta davor Hochkultur genießen!“

Frequenz-Festival: Fortsetzung 2021 geplant

Vom 5. bis 10. Mai 2021 ist bereits die Fortsetzung des Frequenz-Festivals in Kulturforum und der Stadtgalerie Kiel geplant.

www.frequenz-festival.de

Mehr zur Kultur in der Region lesen Sie hier.