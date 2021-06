Kiel

Es war eine Hängepartie, aber nun kann das Festival des Debütromans im und um das Literaturhaus im Alten Botanischen Garten sogar mit einigen wenigen Gästen stattfinden. 14 Autorinnen und Autoren aus ganz Europa, dazu sind vom 3. bis 6. Juni in der 19. Ausgabe des Festivals zu Gast, von Dänemark bis Slowenien und von Frankreich bis zur Ukraine, die erstmals in Kiel vertreten ist.

14 Gäste und zwei Lesefeste

„Ich glaube, Autorinnen und Autoren sind nach dem letzten Jahr sehr froh, dass sie hier die Möglichkeit haben, sich auszutauschen“, sagt Sara Franzese, die als Volontärin im Literaturhaus das Projekt organisiert - und mit den verschiedensten Corona-Regeln gekämpft hat. „Vom städtischen Gesundheitsamt bis zum Gesundheitsministerium Berlin – überall gab es andere Test- und Quarantäne-Regeln.“ Acht der Gäste, darunter aus Deutschland, Österreich und Dänemark, werden nun allen Widernissen zum Trotz leibhaftig in Kiel erwartet, die übrigen per Computer zugeschaltet.

Bevor es zum Erfahrungsaustausch in die geschlossene Gesellschaft geht, stellen sich die Gäste traditionell beim Lesefest vor. Und weil 14 Lesende den Abend sprengen würden, hat man sich im Literaturhaus kurzerhand entschieden, dieses Mal zwei Lesefeste zu veranstalten. Je sieben Lesende sind am 3. und 4. Juni, jeweils ab 18 Uhr, zu erleben. Verstärkt durch Jule Nero und Nils Aulike, die die deutschen Übersetzungen lesen. Für die Festivalteilnehmer und - nach den neuesten Corona-Richtlinien auch eine kleine Anzahl Zuschauer - vor Ort; gleichzeitig aber werden die Veranstaltungen auch per Live-Stream ausgestrahlt – einmalig und nur für die Dauer der Lesung. „Es bleibt eine Ersatzlösung“, sagt Literaturhausleiter Wolfgang Sandfuchs. „Wir wollen ja keine Abziehbilder machen; wir schaffen Erlebnisse, bringen reale Menschen oder Menschen und Texte in Kontakt.“

Begegnung der Stimmen und Sprachen

Dabei treffen neben diversen Sprachen auch unterschiedliche literarische Stimmen aufeinander. Sofie Malmborg Hansen etwa beleuchtet in Bargums Synder (Bargums Sünden) anhand der realen Kaufmannsfigur Bargum die unrühmliche dänische Kolonialgeschichte. Im preisgekrönten Roman der finnischen Autorin und Theaterregisseurin Milja Sarkola Mein Kapital setzt der Kauf einer Wohnung im Kopf der Ich-Erzählerin eine Kosten-Nutzen-Spirale in Gang. Bei dem Franzosen Hugo Lindenberg geht es geht um eine schwierige Freundschaft, bei Christoph Schneeberger (Schweiz) um eine Drag-Queen auf Identitätssuche. Und Stephan Roiss aus Österreich erzählt in seinem 2020 für den Deutschen Buchpreis nominierten Roman Triceratops vom einsamen Leben eines kleinen Jungen zwischen abwesender Mutter und einem religiös verbohrten Vater. Nur ein Thema kommt in keinem der Bücher vor: Corona.

Das Team ist froh, das nach vielen Monaten Zwangspause „im Haus wieder etwas passiert“. Und Wolfgang Sandfuchs sagt: „Uns fehlt hier schon viel zu lange die Resonanz, das, was den Charakter der Arbeit im Literaturhaus ausmacht. Das Festival mussten wir jetzt einfach machen.“

Live-Stream, 3./4. Juni, jeweils 18 Uhr. Zugang unter: https://literaturhaus-sh.de/programm/