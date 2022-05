Kiel

Mit den Jahren ist es weiter gewachsen, berichtet Wolfgang Sandfuchs: 13 Autoren sind diesmal beim Festival des Debütromans in Kiel dabei, von Norwegen bis Tschechien und von Litauen bis Frankreich, berichtet der Kopf des Literaturhauses. Ein literarisches Europa-Treffen, das 2002 vom Centre Culturel Francais und dem Kieler Literaturhaus initiiert wurde und bei dem sich einmal im Jahr Autorennachwuchs und Verlagsvertreter treffen, austauschen und ihre Roman-Erstlinge vorstellen. Auch mit der Hoffnung, bei den Verlagen anderer Länder Interesse zu finden.

214 Romane aus 19 Ländern sind über die Jahre zusammengekommen. „An denen man gut ablesen kann, wie sich die Literatur in Europa verändert und thematisch zusammenfindet“, sagt Sandfuchs. Nicht umsonst hat etwa Frankreich das Festival anlässlich seiner EU-Präsidentschaft in die „Grand Tour“ aufgenommen, hat die Botschaft die Förderung noch einmal aufgestockt.

Das Festival und die Vielfalt des Schreibens in Europa

„Eine Vielfalt des Schreibens bei einer deutlichen Nähe der Themen“, so Sandfuchs, lässt sich auch dieses Mal beim öffentlichen Lesefest zur Eröffnung am Donnerstag, 26. Mai, erkunden. Da ist etwa der junge Däne Glenn Bech, der in „Farskibet“ (in etwa „Das Vaterschiff“) auf Basis der eigenen Geschichte vom Aufwachsen nach dem Suizid des Vaters erzählt – in Episoden und Dialogen, die schon beim Blättern wie aus dem Leben gerissene Fetzen anmuten.

Annika Domainko erzählt in ihrem Debüt von einer schwierigen Beziehung. Quelle: privat

Catherine Rönnau vom Centre Culturel Francais hat im Programm überhaupt einen Hang zur Schau ins eigene Innere festgestellt. Auch bei Matthieu Zaccagna. Der Franzose lässt seinen jugendlichen Helden in „Asphalte“ durch den Norden von Paris rennen – auf der Suche danach, sich selbst zu spüren. Auf Spurensuche nach seiner 1968 in der Tschechoslowakei spurlos verschwundenen Freundin geht der Protagonist in Lenka Elbes zwischen Horror und Absurdität schillerndem Roman „Uranova“. Dagegen taucht die deutsche Teilnehmerin Annika Domainko mit „Ungefähre Tage“ in die Parallelwelt einer geschlossenen Abteilung in der Psychiatrie ein.

Jahr für Jahr ein neues literarisches Abenteuer

Daneben kommen Stimmen aus Finnland und Italien, den Niederlanden, der Schweiz und auch der Ukraine zu Wort. Eugenia Kuznetsova kann zwar nicht selbst dabei sein, wird aber mit ihrem für den Literaturpreis der EU nominierten Epos „Ask Miyechka“ über vier Frauengenerationen für eine Lesung mit Gespräch am Sonnabend, 28. Mai, ins Literaturhaus zugeschaltet.

„Es ist Jahr für Jahr ein neues Abenteuer, was hier beim Festival passiert“, sagt Sandfuchs, für den das Jubiläum die letzte Ausgabe ist. Im Sommer geht der Programmleiter nach 20 Jahren am Literaturhaus in den Ruhestand.

Festival des Debütromans. Literaturhaus Kiel, 26. bis 29. Mai. Info und Anmeldung unter info@literaturhaus-sh.de, Tel. 0431/5796840