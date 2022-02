Hamburg/Scheeßel/Cuxhaven/Roskilde

„Seid ihr bereit?“ Die Frage auf der Front-Homepage des Hurricane Festivals klingt herausfordernd und verheißungsvoll zugleich. Denn das Aufgebot an Acts, die vom 17. bis 19. Juni auf dem Areal am Eichenring im niedersächsischen Scheeßel spielen sollen, kann sich mehr als nur sehen lassen. Die Berliner Dancehall-Reggae-Kings Seeed und die Hamburger Hip-Hop-Electropunk-Formation Deichkind sind dabei, dazu The Killers, Twenty One Pilots, Kings of Leon, Rise Against, Antilopen Gang, The Hives, Martin Garrix, K.I.Z., Sam Fender, Mando Diao und etliche mehr.

Roskilde lockt mit internationalen Stars

Aus dem obersten Regal bedient sich selbstverständlich auch das altehrwürdige Roskilde Festival vom 25. Juni bis 2. Juli. Zum Festival auf der dänischen Insel Seeland reisen als Headliner Dua Lipa, Haim und Tyler the Creator an. Aber auch hier macht die stilistische Breite den Reiz aus, dafür sorgen unter anderen Arlo Parks, Moses Sumney, St. Vincent, Idles, Fontaines D.C. oder Black Pumas.

Zugpferde aus Hip-Hop und Rock beim Deichbrand

Allein die Hip-Hop-Acts Capital Bra, Sido, Trettmann, Haiyti, Zugezogen Maskulin oder Apache 207 dürften attraktive Zugpferde für das Deichbrand Festival (21. bis 24. Juli) auf dem Seeflughafen Cuxhaven sein. Bands wie Kraftklub, Nightwish oder Guano Apes bedienen die Rockfans. Bewährte Publikumsmagneten sind auch Clueso, Bosse, Bilderbuch, Milky Chance, Maximo Park oder Passenger. Nicht lumpen lassen hat man sich auch beim DJ-Aufgebot, zu dem Westbam, Sven Väth, Dr. Motte, Oliver Huntemann und auch Beauty & the Beats aus Kiel zählen.

Kultur-Tipps für Kiel und die Region Konzerte, Kino, Theater und mehr: Erhalten Sie jeden Donnerstag ausgewählte Veranstaltungstipps in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Beim MS Dockville im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg vom 19. bis 21. August stricken sie noch am Programm. Der Schweizer Singer/Songwriter Faber zählt bereits dazu, auch Little Simz, Girl in Red, Alli Neumann, Provinz und Elder Island. Ähnlich übersichtlich sieht es noch beim Elbjazz (3. und 4. Juni) auf dem Hamburger Hafengelände aus, dort stehen erst vor allem DJs fest. Aber es ist ja noch ein wenig hin ...