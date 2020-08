Schwerin

An seiner künftigen Wirkungsstätte in Frankfurt musste Markus Fein das von seinem Vorgänger fertig konzipierte Konzertprogramm für die nächsten Monate zur gleichen Zeit komplett pandemiegerecht updaten. Natürlich soll auch dieses Programm für einen der größten Konzertsäle Deutschlands von Anfang an seine Handschrift tragen, mit großen Namen und neuen Impulsen.

Neue Bedingungen, neue Erfahrungen

Dass aus der Not heraus sich faszinierende Konzerterlebnisse ergeben können, das zeigt sich an diesem Tag in St. Georgen zu Wismar. Stargeiger Daniel Hope spielt hier vor 180 (statt hier üblicherweise 1000) Zuhörern ein Violin-Solorezital – was er in 30 Festspiel-Jahren noch nie gemacht hat. Und er spielt das anspruchsvolle Programm nicht nur einmal, sondern am selben Tag auch noch in Schwerin und in Rostock. In der Akustik der mächtigen Backsteinkirche ergibt sich aus der eigentlich ungewollten Konstellation ein faszinierend nachhaltiges Gemeinschafts-Erlebnis.

Innovative Wege der Musikvermittlung

Nachhaltige Erlebnisse hat Markus Fein in den vergangenen acht Jahren seinem Publikum immer wieder beschert. Auch, weil er es in gesundem Maße auf neuen Vermittlungswegen gefordert hat. Etwa, wenn mit dem Format „2 x Hören“ innerhalb eines (Gesprächs-)Konzertes neue, hintergründig angereicherte Hörperspektiven für ein und dasselbe Werk bietet. Oder in der Reihe „360 Grad“ ein Instrument in all seinen Facetten präsentiert – da ist auch mal weniger „Gefälliges“ dabei. In „Mittendrin“-Konzerten lassen sich ungewohnt-unmittelbare Musikerfahrungen sammeln. Die wichtige Rolle, die Land und Leute in den Festspielen einnehmen, hat Fein kontinuierlich ausgebaut, in der Reihe Landpartie, auch mal im Fahrradkonzert, bei „Mäc & Pomm“ hat er den Nachwuchs im Blick.

Ein Sinn für "unerhörte Orte"

Unter dem Motto „Sleeping Beauties“ wollte Fein alte Gemäuer mit Musik (wieder)beleben, „Unerhörte Orte“ im Land, von der Strandkorbmanufaktur bis zur Panzerwerkstatt, entdeckt er seit vielen Jahren. Mit dem „Detect Classic Festival“ sprach er crossover neue Hörerschichten an. In der Reihe „Musik aus MV“ bekommt die Szene vor Ort eine Bühne und die international ausgerichtete „Junge Elite“ genießt traditionell hohe Wertschätzung. Aus jungen Preisträgerin ermitteln die Festspiele seit vielen Jahren ihren Residenzkünstler, der einen ganzen, traditionell rund dreimonaten Festspielsommer über im Land vielseitig präsent ist.

Trotz steten Wachstums "klein geblieben"

Da hat sich im Laufe der Jahren viel Vertrauen aufgebaut – das auch in schwierigen Corona-Zeiten hält. Markus Fein: „Das Publikum trägt das so toll mit“. Insgesamt ist er stolz, dass sein Prozess der Innovation so viel Resonanz gefunden hat, dass er die Festspiele noch tiefer im Lande verankern und zugleich öffnen konnte, ohne den Exzellenzanspruch einzubüßen. Trotz steten Wachstums sei man „klein geblieben“, weil man „die Seele des Festspiele nicht verkauft“ habe, verweist Fein auf die persönliche Komponente, die man auch als eines der größten deutschen Klassikfestivals in der Fläche pflegen kann.

Auch die Saison 2021 hat Markus Fein noch konzipiert

Auch wenn er sein neues Amt an der Alten Oper zum 1. September antritt und sein umgekrempeltes Programm für die ersten beiden Monate mit vielen großen Namen gerade präsentiert wurde, hat er mit Mecklenburg-Vorpommern noch lange nicht abgeschlossen. Die gesamte Saison 2021 mit der neuen Intendantin Ursula Haselböck hat er noch geplant – im November soll sie präsentiert werden, die Termine für den Festspielfrühling Rügen sind bereits veröffentlicht.

Einstand als Konzerthaus-Intendant

Nun also zum ersten Mal ein Konzerthaus. Der Kulturmanager und Musikwissenschaftler Markus Fein (49), der vor seiner Tätigkeit in Schwerin bereits Intendant der Sommerlichen Musiktage Hitzacker war und die Niedersächsischen Musiktage leitete, ist wieder in seiner Geburtsstadt gelandet. Als Intendant ist er zum 1. September an der Alten Oper Nachfolger von Stephan Pauly, der zur Gesellschaft der Musikfreunde im Wien gewechselt ist. Im Team mit dem Verwaltungsdirektor Burkhard Stein (54), bis 2017 viele Jahre in gleicher Position beim SHMF, galt es nun, das Programm mit den Corona-Bedingungen in Einklang zu bringen – sowohl auf als auch vor der Bühne, wo nach aktueller Verordnung statt der normalerweise 2400 gerade mal 600 Zuhörer Platz nehmen dürfen.

Neue Impulse nun in der Großstadt

Kein optimaler Zeitpunkt, die Lebendigkeit des Flächenfestivals auf das Großstadthaus zu übertragen, sich mit innovativen Ideen und neuen Impulsen einzuführen und neues Publikum zu begeistern. Fein geht die Sache mit Elan an, will die „Tradition nicht nur pflegen, sondern in die Zukunft führen“. Zum „2 x Hören“ etwa wird nun auch in Frankfurt ermuntert, mit Ensembles und Künstlern aus der Stadt eine „Bühne für Frankfurt geschaffen“. Und passend zur Zeit geht’s hygienekonform los mit Monologen, hier nicht gespielt von Daniel Hope, sondern von Geiger Christian Tetzlaff, Cellist Daniel Müller-Schott, und gelesen von Ulrich Matthes.

