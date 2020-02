Noch ist seine "Festspiel-Ouvertüre" nicht fertig komponiert, aber es ist noch Zeit bis zur Eröffnung der 30. Festspiele Mecklenburg-Vorpommern: Der litauische Akkordeonist Martynas Levickis wird am 13. Juni in Neubrandenburg zugleich seinen virtuosen Einstand als Preisträger in Residence geben.