Festspielwinter und Netzspiele im Sommer

Man hat in Schwerin noch etwas länger gewartet mit der Absage, als beim SHMF oder im Rheingau. Aber Intendant Markus Fein will seine Festspiele Mecklenburg-Vorpommern ausgerechnet im 30. Jahr nicht sang- und klanglos ausfallen lassen. So sagte er nicht nur ab, sondern kündigte zugleich auch an.