Kiel

Die Singer-Songwriterin Moyo Ray könnte einigen Kieler Musikfans noch unter ihrem vorherigen Namen Yana bekannt sein. Ihr Umzug zurück nach Hamburg brachte also einen neuen Künstlernamen mit sich. Alles neu also? Mitnichten, denn Moyo Ray benötigt weiterhin kein großes Brimborium für ihre Songs. Sie begleitet sich selbst an der E-Gitarre, dazu erklingt ihre immens wandelbare Stimme. Ein Konzept, mit dem in den letzten Jahren eine gewisse Julien Baker viel Erfolg hatte.

Lieder wie „21:21“ oder „Dawn“ atmen den Soul (das „ Ray“ im Namen verweist übrigens auf den großen Ray Charles) und lassen jedem Ton, jedem Wort Bedeutung zukommen. Ganz wunderbar spielt Moyo Ray laut und leise gegeneinander aus. In einem Moment noch unaufdringlich, zart und lau wie dieser herrliche Sommerabend, so fordernd, ausdrucksstark und gefühlvoll im nächsten. Der rauschende Beifall ist nur logisch, doch das Sahnehäubchen soll noch kommen. Beim Chris Isaak Cover „Wicked Game“ schallt gar Szenenapplaus über die Wiese der Festung Friedrichsort.

Anzeige

Rockmusik von Salamanda

Für die Rock-Sause sind anschließend Salamanda zuständig. Die Flensburger Band um die beiden Sänger und Gitarristen Leon Mancilla und Leon Kraack sowie Schlagzeuger Janos Gafert und Bassist Torben Merz legt mit „Lovephone“ sofort rock-poppig los und sorgt mit dem folgenden „Wild Things“ dafür, dass viele Gäste das Tanzbein schwingen.

Weitere KN+ Artikel

Vor allem aber überzeugt der kompakte Sound des Vierers. Die Songs sind vollgepackt mit guten Ideen, vereinen Krautrock, Pop und Indie, obendrein ist sogar noch Retro-Feeling spürbar. Mit „ Diamond Ring“, das von einem gescheiterten Heiratsantrag handelt, beherrschen sie ebenso das in Melancholie getränkte Midtempo-Songwriter-Stück.

Fortsetzung am nächsten Wochenende

Zurück zum Kerngeschäft. „Jetzt kommt unser Hit“, kündigt Leon Mancilla selbstbewusst „Hips Like Unbelievers“ an. Die Nummer geht tatsächlich ins Ohr, ist erneut tanzbar und wäre – wenn es denn wieder möglich wird – auch in der Indie-Diskothek ein Floorfiller. Solange ist der Festungssommer ein mehr als adäquater Ersatz. Nächste Woche geht es weiter mit Buffala und Neigungsgruppe Ausdruckstanz.