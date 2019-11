Fette Party auf "Planet Paprika" in Kiel

Kiel

"Beim Musikmachen schaut niemand auf meinen Reisepass. Das gleiche gilt ja auch für meine Band. Das Bucovina Club Orkestar ist ein ziemlich bunt zusammengewürfelter Haufen cooler Musiker aus allen Winkeln Europas. Da geht's nicht um Identität und Abgrenzung, sondern nur um die Gemeinsamkeiten", sagt der deutsche Musiker, Musikproduzent und DJ dem Musikportal Laut.de in einem Interview aus dem Jahre 2015. Damit fasste er sein Schaffen ziemlich konkret zusammen.

"König des Balkan Pop"

Nachdem Shantel, eigentlich Stefan Hantel, auf seinen "Bucovina-Club-Compilations" traditionelle osteuropäische Tanzmusik remixte und clubtauglich machte, wurde er mit dem selbst komponierten Tracks auf "Disko Partizani" (200/) endgültig zum "König des Balkan Pop". Weshalb Shantels Tour so heißt, der gleichnamige Song zum Kulthit avancierte und vom Publikum in Kiel so textsicher wie euphorisch mitgesungen wurde. Es folgten europaweit unzählige Auftritte und weitere auf dem eigenen Label Essay Recordings erschienene Alben wie "Planet Paprika", "Kosher Nostra" oder " Viva Diaspora".

Für Freunde des Tanzes und der Lebensfreude in Kiel

Aus diesem Œuvre gaben Shantel und seine Combo in Kiel mit der Besetzung zwei Posaunen, Saxophon, Schlagzeug, Gitarre, Bass sowie wahlweise Keyboard viele Songs, lange Songs, laute Songs zum Besten. Ein knallbunter Reigen, der für Freunde des ausgelassenen Tanzes und der Lebensfreude eine ekstatische Wirkung zu erzeugen schien.

Shantel : Pausenloser Rausch aus Adrenalin und Endorphin

Keins der quirligen Rhythmus-Monster kündigt Shantel an, er spielt einfach durch, jede Note am Limit und trotzdem leichtfüssig und unaufgeregt. Das Konzert entwickelt so einen ungeheuren Sog, einen pausenlosen Rausch aus Adrenalin und Endorphin. Es braucht auf der Bühne auch keine großen Worte, um Shantels tief verwurzelten Humanismus, seine entschlossene Haltung gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus beinahe körperlich zu spüren. Die Musik sagt alles. Wie im pulsierenden Kracher "Planet Paprika": Greetings from Planet Paprika /Some say that I come from Russia / Some think that I come from Africa / But I'm so exotic I'm so erotic / 'Cause I come from the Planet Paprika".

Weitere Nachrichten aus der Kultur lesen Sie hier.