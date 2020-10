Kiel

Fil heißt bürgerlich Philip Tägert und ist Zeichner für das Berliner Zitty-Magazin, hat diverse Comics veröffentlicht, aber auch sehr amüsante autobiographische Bücher geschrieben und ist seit Jahrzehnten auf den Bühnen unterwegs. Im eigenen Land sprich Berlin gilt der Prophet mittlerweile sehr viel, im Rest des Landes nehmen ihn nur wenige wahr. Und das ist schade, denn Fil ist ein aberwitziges Gesamtkunstwerk, das mit erhobenen Händen am Mikro herumhampelt oder sich mit umgehängter Gitarre schon mal fünf bis zehn Minuten bei der Songankündigung verbal verfranst.

Große Teile der Show sind aus seinem aktuellen Programm „Die Expertise war bedeutend höher“, aber Corona ist natürlich Thema und das monatelange Hin und Her der Unwissenheit verwurstet Fil im Song „Die Lage ist ernst“: „Wieviel Leichen würden für einen Saunabesuch reichen? Können wir uns entspannen, wenn wir den zweiten Aufguss streichen?“, heißt es da. Aber er kann Corona auch etwas Gutes abgewinnen: „Ich muss meine Eltern nicht mehr besuchen“, freut er sich. „Wir wollten ja am Wochenende kommen, aber ich hab so’n Kratzen im Hals“, zitiert er das Telefonat mit der Mutter.

Man kann Fil als professionellen Berufsjugendlichen auffassen; der 54-Jährige pendelt zwischen Fridays-For-Future-Sympathie („Es ist der Kampf Jung gegen Alt, jetzt haben mir meine Eltern nicht nur meine Vergangenheit, sondern auch die Zukunft versaut“) und Nostalgie beim Blick auf die „gelangweilte Beiläufigkeit“ heutiger Popstars wie Billie Eilish. Amüsiert zeigt er sich auch von den vielen Bärtigen heutzutage („Wie die Schlümpfe“), bei deren Anblick man schon befürchten müsse, jetzt werde im Viertel alles teurer. Bei Fil hat man nie das Gefühl, dass er sich, wie einige Comedians, aus einem temporären Gag-Pool bedient, sondern alles ist selbst kreiert.

Ob AfD („Die einzige Partei, die man auf der Gitarre spielen kann“) -Reggae oder -Rock, Gangsta Rap, ein totlustiges Plädoyer für in der Öffentlichkeit stillende Mütter, Gedanken zu nervigen E-Rollern oder die Darstellung von Nerds, die das Internet erfunden haben („Sie wissen nicht, was ein Freund ist, sie errechnen ihn aus Nullen und Einsen“) alles kommt hochwitzig und geistreich aus der Berliner Schnauze des Fil-gewordenen Live-Erlebnisses. Kalauer („Wie nennt man ein Schwimmbad für Mathematiker? Aquadrat.“), Tipps zur Mädchenziehung („Rosa ist verdünntes Ponyblut“) oder ein zweifelhaftes Liebeslied namens „Bitte wird nicht alt“ sind weitere Highlights im zweistündigen Programm von Fil, der regelmäßig in Kiel zu sehen ist und hiermit allen Humorinteressierten wärmstens ans Herz gelegt sei.