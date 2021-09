Sollerup

Vor zwei Jahren hat er hier das erste Mal mit Dörte Hansen beim Flens gesessen und geredet. In dem alten Gasthof in Sollerup hinter Schleswig, Ortsteil Sollbrück, an dem jetzt „Brinkebüll“ steht wie am Bahnhof, und „Gaststätte S. Feddersen“. Über Heimat, Dorfleben, den Roman „Mittagsstunde“ (2018) haben Filmregisseur Lars Jessen und die Schriftstellerin aus Husum damals gesprochen – „und dann hatten wir schon unsere erste Kulisse“. Sagt Jessen.

„Mittagsstunde“ mit Charly Hübner als Starbesetzung

Seit ein paar Tagen ist er wieder vor Ort, mit Hauptdarsteller Charly Hübner und dem Team. Dreharbeiten für die Verfilmung des Bestsellers von Dörte Hansen, der 38 Wochen lang auf der Spiegel-Bestsellerliste unter den ersten Dreien rangierte. Ein Großprojekt, dass die Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein mit 700 000 Euro gefördert hat. Ein wichtiges Projekt, sagt Geschäftsführer Helge Albers. Und in dem Schleswig-Holstein auf den Punkt kommt.

Vom Dorfkrug von Sönke und Ella in der fiktiven Ortschaft Brinkebüll erzählt das Buch, von Ingwer, der dort aufwuchs und aus Kiel, wo er als Archäologe an der Uni arbeitet, für ein Sabbatjahr zurückkehrt, um den Großeltern unter die Arme zu greifen, und davon, wie der Strukturwandel das Land verändert. „Wir wissen manchmal gar nicht, in welcher Epoche, an welchem Ort und an welchem Tag wir uns gerade befinden“, sagt Lars Jessen und lacht. Kein Wunder, das Buch pendelt ja auch hochkomplex zwischen Gegenwart und etlichen Phasen der Vergangenheit.

Romanverfilmung, in der Schleswig-Holstein auf den Punkt kommt

„Das ist schon eine Vertrauenssache, die eigene Erzählung abzugeben“, sagt Dörte Hansen, die für den Tag aus Husum angereist ist, „aber bei Lars hatte ich das Gefühl, er hat verstanden, worum es geht.“ Selbst hätte sie das Drehbuch (Catharina Junk) nie schreiben wollen: „Das ist ein ganz anderes Gewerk – das kann ich gar nicht, dazu denke ich nicht optisch genug.“ Klar, sagt sie und stellt den Blick kurz auf Fernsicht, der Norden liegt ihr am Herzen: „Ich kann halt nicht aus meiner Haut, ich brauche diesen nordischen Himmel und die Sprache.“ Da trifft sie sich mit dem Kieler Lars Jessen. Beide sind auf ihre Weise Heimatsucher, die dem nachspüren, was Identität und Zugehörigkeit ausmacht.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch das Haus sieht aus, wie aus verschiedenen Zeiten zusammengebaut: Dunkel verwitternder Backstein, Türen und Fenster, wie sie in den Siebzigern eingebaut wurden, drinnen ein Gastraum, bei dem keiner mehr genau weiß, was jetzt Deko ist und was übrig geblieben vom einstigen Betrieb: die merkmalfreien Sitzmöbel, der Kaugummi-Automat auf dem Tresen, die Sportpokal-Ecke. „Wir haben viel vorgefunden“, sagt Lars Jessen und lümmelt sich mit Charly Hübner noch mal eben auf die Stammtischbank. „Dabei ist Ingwer ist gar kein Stammtischtyp“, sagt Hübner, „der steht auf dem Balkon und raucht Selbstgedrehte ...“

Die Line Dancer im Dorfkrug

Dann muss der Schauspieler in die Maske, fertig machen für den Dreh, in dem Ingwer Feddersen auf den Jugendfreund Heiko trifft, der den Krug zum Western-Saloon machen will. Demnächst soll dazu die Line Dance-Truppe eintrudeln, die im Roman die neue Zeit einläutet. „Tendenziell gibt es in diesem Film weniger Humor“, sinniert Lars Jessen, „was mir manchmal auch fehlt. Aber heute ist ein Tag, an dem wir auch komisch werden dürfen.“