Kreativ in der Krise

Scheersberg

Die Corona-Krise hat manches zum Erliegen gebracht, die Kreativität schleswig-holsteinischer Filmschaffender hingegen hat sie beflügelt. In der 14. Ausgabe des vom Studentenwerk, Landesverband Jugend & Film und dem Offenen Kanal ausgerichteten Kurzfilmwettbewerbs Nur 48 Stunden gab es mit 46 am Drehwochenende Anfang Mai fertiggestellten Filmen die höchste Beteiligung seit Bestehen des Wettbewerbs. 19 Filme schafften es ins Finale, das am 20. Mai nicht wie sonst üblich im Metro-Kino gezeigt wurde, sondern als Live-Stream mit Videokonferenz.

Viele Filme beschäftigen sich auch thematisch mit Corona

Die Beschränkung der Mittel, hier vor allem das Abstandsgebot und dass nur Zweierteams am jeweiligen Drehort anwesend sein durften, erwies sich als ausgesprochener Motor für die Kreativität. Viele Filme beschäftigten sich auch thematisch mit Corona, das geradezu als Lupe auf ohnehin „virulente“ Probleme wirkte: Einsamkeit, Vereinzelung und Reduktion menschlicher Kontakte auf mediale Begegnungen, die von Künstlicher Intelligenz, Cyber-Dating oder digitalen Traumwelten bestimmt sind. Dass das Ganze auch noch in technischer Perfektion ablief, war der vielfältigen Filmvergnügen das

Anzeige

In Vance World vom Kieler „Dream-Team“ Oliver Ott und Torben Sachert werden die Produktionsbedingungen, wenn nicht sogar das Hollywood-Action-Kino an sich persifliert. Ein Filmemacher möchte „was mit Liebe und mit dem Segelboot in den Sonnenuntergang fahren“ machen. Das digital verselbstständigte Ergebnis ist allerdings keine Romanze, sondern ein Miami-Vice-mäßiger Krimi mit Verfolgungsjagd und martialischen Avataren in Hochglanz-3D. Die Fachjury ( Martina Harand, FH Kiel, Schauspieler Tom Keller, und Cinemare-Leiter Till Dietsche) verlieh dafür den dritten Platz des Jürgen-Prediger-Filmpreises.

Weitere KN+ Artikel

Nachrichten aus dem Corona-Bunker

Den zweiten Preis und auch eine Hälfte des per E-Voting ermittelten Publikumspreises (gleichauf mit Der einsame Segler von Jannis Lippisch) gewann Björn Möller mit einem Film, der sowohl zum 75. Jahrestag des Kriegsendes als auch zur aktuellen Situation von Geflüchteten passt. Der Titel 487513 bezieht sich auf die Nummer eines KZ-Häftlings, der im April 1945 auf einem der Todesmärsche durch Neumünster getrieben wurde und dem die Flucht gelingt. Seine Verzweiflung und Angst im Versteck imaginiert der Film in ebenso berührenden wie bedrückenden Bildern.

Bedrückend, zuweilen sogar der reine Horror ist auch das Setting im Siegerfilm Schachmatt von Thies John und Carola Bornschein. John macht die Not zur Tugend und filmt sich selbst im One-Take als letzten Überlebenden in einem Corona-Bunker. Seine tote Freundin taucht als niesender Zombie wieder auf und infiziert auch ihn ... Eine nicht humorlose Parabel auf Prepper und Verschwörungstheoretiker im Lockdown.

Alle 46 Filme online

Weiterhin verlieh die Jury den Nachwuchspreis für Polaroid von Maria Guk und Magdalena Treumann und eine lobende Erwähnung an Shake, rattle and roll von Jannik Schröder. Alle 46 Filme und die Preisverleihung sind am 6. Juni, 18.15 Uhr, im Offenen Kanal zu sehen und schon ab 22. Mai in der Mediathek des OKK.

www.nur48stunden.de