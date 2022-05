Hamburg/Cannes

Weltpremiere bei den Filmfestspielen in Cannes, da kann man schon mal in Aufregung geraten. Zumal, wenn man mitten aus Schleswig-Holstein kommt und seine erste Hauptrolle spielt, wie Luis Brandt aus Trappenkamp in „Beben“ (Filmstill: Problemkind). Oder wenn es eine kleine Produktionsfirma trifft wie „Problemfilm“, die den Film des in Berlin lebenden Australiers Rudolf Fitzgerald Leonard auf den Weg gebracht hat. Produzentin Annika Birgel jedenfalls reibt sich immer noch die Augen, dass der von der Moin-Filmförderung geförderte Sechzehnminüter im glamourösen Cannes zwischen Hollywood und Europas Filmelite in der Kurzfilmreihe „Quinzaine des Réalisateurs“ läuft: „Ein unbeschreibliches Gefühl.“

Hauptdarsteller Luis Brandt kommt aus Trappenkamp

Verfangen hat offenbar auch das Thema – denn im Film geht es um einen jugendlichen Rollstuhlfahrer, der an einer Störung des Nervensystems leidet, so wie auch der 23-jährige Luis Brandt. Und es gibt noch mehr Überschneidungen: Luis, der regelmäßig auf Youtube postet, und Filmprotagonist Leon, der unfreiwillig mit einem abgefilmten Therapie-Zwischenfall im Netz landet.

Mit der Filmcrew aus Berlin und Norddeutschland kommt nebenbei auch ein Stück Schleswig-Holstein auf die Leinwand in Cannes: der Blick in die Kieler Uni-Schwimmhalle, auf das MFG-5-Gelände, wo ein paar Skater herumflitzen, oder in eine Reha-Einrichtung in Dithmarschen. Flimmert alles in Cannes über die Leinwand. Da kann man schon mal in Aufregung geraten.ben