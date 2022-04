Hamburg

Es ist ja nicht so, dass der Norden im Film-El Dorado von Cannes keine Rolle spielen würde. Der Schwede Ruben Östlund jedenfalls ist regelmäßig dabei. Sein bis dato letzter Film, die herrlich verzwickte Kunstsatire „The Square“ war der Jury an der Cote d’Azur 2017 die Goldene Palme wert.

Jetzt geht Östlund mit seinem neuen Film „Triangle of Sadness“ wieder ins Rennen. In diese Sozialsatire um zwei Models auf Südsee-Kreuzfahrt hat auch die Filmförderung Moin, die Filme aus Hamburg und Schleswig-Holstein fördert, Geld gesteckt. Ebenso wie in den düsteren Iran-Thriller „Holy Spider“ von Ali Abbasi, der mit 2018 mit einem unheimlichen Mystery-Drama Furore machte („Border“): Die deutsch-dänische Koproduktion läuft ebenfalls im Wettbewerb – neben den jüngsten Werken von Horror-Spezialist David Cronenberg oder des russischen Dissidenten Kirill Serebrennikow.

Ach übrigens: Mehr deutsches Kino ist im Cannes-Wettbewerb nicht zu haben, der Norden steht da für die ganze Republik. Nicht übel, wenn man bedenkt, dass Filmförderungen wie die in Nordrhein-Westfalen oder Bayern doch einiges mehr an Mitteln zur Verfügung, auch mehr Großprojekte auf der Agenda haben. Und weil aller guten Dinge drei sind, hat Moin in der Reihe „Un certain regard“ ein weiteres Eisen im Feuer: Im Thriller „Burning Days“ des türkischen Regisseurs Emin Alper verstrickt sich ein idealistischer Anwalt gefährlich ins politische Netz einer Kleinstadt.

Ob am Ende ein Preis dabei rausspringt oder nicht – die Bilanz ist schon jetzt nicht die schlechteste.