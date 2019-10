Bryon “Babs” Widner ist in dem aufrüttelnden Neonazi-Drama “Skin” (Kinostart am 3. Oktober) ein martialischer Ultrarechter. Der Schauspieler Jamie Bell (“Billy Elliot”) spielt sich dem Publikum als Nazi, der aussteigen will, unter die Haut. Die Verführungstaktiken der alten Rechten werden präzise aufgedröselt.