Kiel

Lederjacke, Käppi, Künstlerschal und fester Schritt, so kommt Volker Schlöndorff ins Metro-Kino, scannt den Raum, schüttelt Hände und bestellt erst mal ein Bier. Am Nachmittag hat er in Schauburg in Rendsburg seinen Dokumentarfilm „Der Waldmacher“ vorgestellt, jetzt parkt der Wagen mit den Initialen des Oscar-Preisträgers auf dem Hinterhof des Metro. Zeit zum Reden, bis zum Filmabspann im ausverkauften Kino und dem anschließenden Publikumsgespräch.

„Ein Film ist ein Film ist ein Film“, sagt der Regisseur einer Vielzahl von Literaturverfilmungen von der „Blechtrommel“ (1979) bis zu „Rückkehr nach Montauk“ (2017). Weshalb „Der Waldmacher“, mit dem er jetzt bis Mitte Mai durch die Kinos tourt, gar kein Bruch für ihn gewesen sei.

Volker Schlöndorff auf den Spuren des „Waldmachers“

Ein Abenteuer aber war es schon, mit dem Agronomen Tony Rinaudo durch Afrika zu reisen, und dessen Vision nachzuspüren, die Wüste aus ihrem weitverzweigten unterirdischen Wurzelwerk heraus zu begrünen und so die Selbstheilungskräfte der Natur zu regenerieren. Rinaudo, der daran seit 40 Jahren arbeitet, hatte dafür 2018 gerade den alternativen Nobelpreis erhalten und auf dem Weg von Stockholm in Berlin Station gemacht.

„Die Idee zum Film entstand an diesem Abend ganz spontan – die Idee hat mich so verblüfft“, schmunzelt Schlöndorff, der gerade 83 geworden ist; sechs Wochen später flog er mit Rinaudo zur Hungerkonferenz nach Bamako, Mali. „Als Spielfilmregisseur überlasse ich die Kamera den Profis“, sagt er, „aber hier hatte ich meine kleine Kamera dabei und war mitten drin.“ Er schätzt das leichte Gepäck der neuen Technik, und das Unmittelbare der Begegnungen hat ihn elektrisiert: „Ich wollte ein anderes Bild von Afrika zeigen – eines, das über die Menschen geht.“

Dass er anders als beim Spielfilm keinen Drehplan hatte, bedeutete auch eine Form von Freiheit: „Das war Learning by doing, ich habe gemerkt, was mir für den Dokumentarfilm fehlt. Das Drehbuch dazu haben wir dann später im Schneideraum erfunden“, sagt er. „Und Tony und die Leute, die wir getroffen haben – das war, als wenn sie meine Darsteller werden.“

Dokumentarfilm mit dem fließenden Erzählton des Spielfilms

Vielleicht hat „Der Waldmacher“ auch deshalb diesen fließenden Erzählton eines Spielfilms, in dem sich die Geschichte des Visionärs Rinaudo mit denen von Menschen in Niger, Mali, Äthiopien zur Universalgeschichte verflechten. Schlöndorff zeigt ihren Alltag, lässt sie reden: Frauen, die die Dörfer und die Landwirtschaft am Laufen halten, während die Männer in der Stadt ihr Glück suchen. Den jungen Mann, der seinen Lehrerjob aufgegeben hat für eine Handvoll Milchkühe auf dem Land. Und die Bäuerin, die nachdenklich sagt: „Früher gab es hier ja nirgends Schatten.“

Leben spendendes Grün: Szene aus Volker Schlöndorffs Film „Der Waldmacher“. Quelle: Weltkino/dpa

„Das war meine afrikanische Initiation“, sagt Schlöndorff einmal im Film. Er hat Material von Kameraleuten und Filmemachern vor Ort übernommen und in seinen Film hineingeschnitten, Comic-Sequenzen eingebaut und im Prolog eine afrikanische Schöpfungsgeschichte, in der die Bäume das Leben bedeuten.

Auch da landet „Der Waldmacher“ wieder beim Spielfilm, für den Schlöndorff so oft auf die Literatur zurückgegriffen hat. „Mir geht es um die Figuren“, sagt er, „und mir erscheint es oft so, dass sie einem im Roman näher kommen als in der Wirklichkeit. Romane sind ja verdichtetes Leben – sogar ein Pamphlet wie ‚Katharina Blum’. Da ging es mir auch vor allem um die Figur, um die Schauspielerin Angela Winkler.“

Schlöndorff, „Katharina Blum“ und eine Erinnerung an Kiel

Mit dem Film (1975), den Schlöndorff mit seiner damaligen Ehefrau Margarethe von Trotta drehte, verbindet er übrigens eine ganz eigene Erinnerung an Kiel: „Damals war Kiel, was die Kinos betraf, eine Monopolistenstadt“, erzählt er schalkhaft, „und der Kinobetreiber (Manfred Szepanik, die Red.) war ein ganz konservativer Knochen. Der wollte ‚Katharina Blum’ damals nicht zeigen. Erst als er gemerkt hat, dass das ein Erfolg war, hat er ihn mit drei, vier Wochen Verspätung noch ins Programm genommen.“

Kultur-Tipps für Kiel und die Region Konzerte, Kino, Theater und mehr: Erhalten Sie jeden Donnerstag ausgewählte Veranstaltungstipps in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dann zieht er weiter, zum Publikumsgespräch im Kino. Seit er unterwegs ist durch die Kinos, sieht er deren Zukunft wieder etwas rosiger: „Ich mache mir da große Sorgen. Aber jetzt sehe ich auch die Freude, mit der die Menschen zurückkehren ins Kino.“

„Der Waldmacher“ läuft bis 13. April in Kiel im Metro-Kino.