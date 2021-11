Kiel

Es war gar nicht so sehr die Musik, die Niklas Kielmann erstmals 2017 zum „Festival am kleinen Strand“ zog. 17 Jahre alt war der junge Filmemacher damals, als er mit seiner Kamera dort am Friedrichsorter Skagerrakufer Eindrücke einfing. Zweimal konnte er das Festival dann noch besuchen, bevor es wegen der Corona-Pandemie im vergangenen und in diesem Jahr ausfiel. Aber Niklas hatte mehr als genug Stoff gesammelt für die Film-Dokumentation „FAKS 2020“ seines PalvicBoom Teams, die nun am 19. November Premiere im Kino der Pumpe feiert.

„In dem Alter interessiert man sich noch nicht so für Politik. Ich wusste, dass das Festival existiert, aber nie warum“, erzählt der heute 21-Jährige, der in Friedrichsort aufgewachsen ist und dort immer noch lebt. Der kleine Strand zwischen dem Fähranleger und der ehemaligen Lindenau-Werft war Anfang der Nuller-Jahre ein Treffpunkt für die Neonazis aus dem Stadtteil, weshalb viele Friedrichsorter ihn mieden. Der Stadtteil-Kreis „Runder Tisch gegen rechte Ecken“ beschloss, den Strand friedlich zurückzuerobern.

2012 stellten der runde Tisch, Awo-Kreisverband Kiel und Anstatt e.V. das erste „Festival am kleinen Strand“ auf die Beine. Schon zur Premiere strömten mehr als 2000 Besucher, und seitdem feiern dort am letzten Sonnabend im August kostenfrei rund 2500 unter dem Motto „No Nation – Just People“. Auch Pohlmann spielte am Schluss beim Auftakt, auch in der Folge zählten bekannte Acts zum Line-up wie die kürzlich verstorbene Holocaust-Überlebende Esther Bejarano, Thees Uhlmann, Egotronic, Nosliw oder Bernadette la Hengst.

Geplant war nur ein kurzer Imagefilm

Zur zehnten Ausgabe des Festivals sollte Kielmann im Auftrag von Anstatt e.V. einen Imagefilm über das Festival drehen. Doch wegen des Ausfalls habe sich „der Fokus verschoben, um die Leerstelle zu füllen“, erklärt Kielmann. So sei statt eines wie geplant 45-minütigen Imagefilms der 73-minütige Dokumentarfilm „FAKS 2020“ entstanden, dessen Abschluss vier extra im Gaardener Hochbunker gefilmte Recordings mit den Kieler Bands Watar, Rosalie mag HipHop, Moon Lama, Makina und Nativo bilden, um etwas Festival-Atmosphäre zu zaubern.

Rund 30 Stunden Doku-Material

Denn der junge Filmemacher musste und konnte ja auf Archivmaterial zurückgreifen, dass er zuvor bei seinen Besuchen gesammelt hatte. Rund acht Stunden seien das sicher gewesen, das Doku-Material insgesamt habe mehr als 30 Stunden umfasst. Was die Produktion nicht gerade beschleunigt habe. „Der Schnitt hat am längsten gedauert“, erzählt Kielmann, „da ich als Regisseur erst mal überlegen musste, in welche Struktur man das packt.“

So mancher hatte Angst zu reden

Kielmann sprach für den Film nicht nur mit Musikern, Mitarbeitern des Orga-Teams und Besuchern des Festivals, sondern auch mit Leuten aus Friedrichsort. Waren die auskunftsfreudig, trotz der dort noch immer existierenden rechtsextremen Strukturen? „Es war nicht so leicht“, sagt Kielmann, „viele Leute hatten Angst, dass man sie kennt.“ Damals auf dem Weg zum Festival, erzählt der Filmemacher, seien ihnen welche begegnet, die den Hitlergruß gezeigt hätten.

Und was macht den Stadtteil für Kielmann aus? „Ich finde Friedrichsort als Ort total toll, ich bin hier auch gerne aufgewachsen“, sagt er, „hab‘ aber auch immer mitbekommen, dass Friedrichsort nicht ganz ohne ist. Aber wenn man sechs Jahre alt ist, versteht man diese ganzen Nazi-Poster oder -Sticker oder was man auch immer so sieht natürlich noch nicht.“

Sein Film soll auch kritisch hinterfragen, was ein solches Projekt wie das Festival am kleinen Strand zur politischen Kultur eines Stadtteils beitragen kann und wo die Grenzen seiner Wirksamkeit liegen. Wie lautet hier Kielmanns persönliches Fazit? „Solche Projekte sind wichtig, und Kunst sollte die Chance haben, politische Aussagen zu treffen, und muss da unterstützt werden“, sagt der junge Filmemacher. „Aber es steht und fällt mit der Aufmerksamkeit: Viele kleine, aber ganz wichtige Geschichten fallen einfach unten durch.“

Premiere: Freitag, 19. November, 20 Uhr, Kino in der Pumpe, Haßstraße 22, Kiel