Die Großstadt - Moloch und Sehnsuchtsort

Kiel

„Die Großstadt wird zum Doppelbild, in dem der Sehnsuchtsort auf den Moloch und Unort trifft“, sagt Programmleiter Eckhard Pabst. An insgesamt neun Filmen lässt sich bis Mitte Februar dem Phänomen nachspüren. Den Anfang macht am 24. November Karl Grunes Die Straße (1923), in dem sich ein kleiner Beamter sehnsüchtig in das rauschhafte Leben der Großstadt begibt.

Eine Urbanität, die es noch gar nicht gab

Wo Babylon Berlin – die Serie übrigens läuft nicht in der Pumpe – für die Herstellung einer glaubhaften Kulisse für die Wilden Zwanziger auf digitale Hilfe angewiesen war, hatten die Filmemacher der Weimarer Republik das Original vor der Kamera. „Wir wollten wissen, wie die Stadt zeitgenössisch präsentiert wird“, so Pabst – und hat dabei Entwürfe „einer Urbanität, die es noch gar nicht gibt“, entdeckt: „Das sind Filme, die von ihrer Frische nichts verloren haben.“

Zwei Pianisten begleiten die Reihe

Filmmusiker Willem Strank hat sich für die Reihe sofort begeistern lassen. „Die Filme vermitteln eine unglaubliche Vielfalt“, sagt der promovierte Medien- und Musikwissenschaftler von der Kieler Uni, der in der Pumpe mit Werner Loll, ebenfalls promovierter Musikwissenschaftler und Filmfan, zu den festen Größen in der Stummfilmbegleitung gehört. „Die Straße kommt so moralisch daher, während Ewald André Duponts Varieté (1925) kameratechnisch ein irrsinniges Spektakel ist“, so Strank. Für beide Filme – wie auch für die Milieustudie aus einem Berliner Mietshaus Menschen untereinander (1926) und Robert Siodmaks wegweisenden Klassiker Menschen am Sonntag (1930) hat Strank eigene Musiken komponiert.

Nachtleben und Milieustudien

„Ich mag, wie unterschiedlich ich das musikalisch begleiten kann“, sagt Strank, der für seine Filmbegleitung immer auch lustvoll in der Popgeschichte gründelt und sie dann zitiert. Für das aufregende Nachtleben und die Eifersuchtsgeschichte in Varieté (9. Dezember) will er „natürlich sämtliche Tastaturen“ auffahren, Elektronik inklusive. „ Siodmak dagegen ist so clever – da muss man als Pianist viel filigraner arbeiten, damit man den Filmen nichts wegnimmt.“

Werner Loll arbeitet eher mit Musik aus der Entstehungszeit der Filme – von Ragtime bis Rachmaninow. Loll übernimmt nicht nur die fiebrige Kleinkriminellen-Geschichte Asphalt (21. Januar) oder Phil Jutzis Sozialdrama Mutter Krausens Fahrt ins Glück (4. Februar), sondern auch den Kulturfilm Wege zu Kraft und Schönheit (1925), der die Entwicklung der rhythmischen Sportgymnastik zum Massensport dokumentiert. Mit dabei: die spätere umstrittene Filmemacherin Leni Riefenstahl als Mitglied einer Tanzgruppe.

Franz Biberkopf und "Kuhle Wampe"

Besondere Akzente setzen zwei Tonfilme: Jutzis Berlin – Alexanderplatz (1931) mit Heinrich George als Franz Biberkopf und der Musik von Schönberg-Schüler Allan Gray. Und Kuhle Wampe (1931) von Slatan Dudow mit Musik von Hanns Eisler. Der „konsequenteste proletarische Film dieser Jahre“ ( Pabst) wurde schon 1932 verboten, weil er die öffentliche Ordnung gefährde. Zur Vorstellung am 26. Februar ist der Ernst-Busch-Chor im Kino in der Pumpe zu Gast.

„Die Straße“ mit Willem Strank am Klavier, So, 24. 11., 20 Uhr, im Kino in der Pumpe. Kartentel. 0431/2007650. Programm: www.diepumpe.de