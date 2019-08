Schleswig

Lauter spannende neue sinfonische Impulse: In Schleswig-Holstein beginnen dieser Tage gleich an allen drei Theatern frisch eingesetzte Generalmusikdirektoren ihre Arbeit. Während in Kiel Benjamin Reiners am 15. September 2019 sein Antrittskonzert bestreitet, nachdem er schon mit der Sommeroper Aida dirigentis...