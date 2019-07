Kiel

Eins vorneweg. Die Idee, Bachs „Wohltemperierte Klavier“ gewissermaßen auf die Strasse zu tragen und dem Breakdance auszusetzen, ist Fluch und Segen zugleich. Fluch, weil er die Präludien und Fugen Bachs und eine dem Untergrund entsprungene urbane Tanzform aus ihren jeweiligen kulturhistorischen Kontexten drängt und zu einer brüchigen Vermählung zwingt. Segen, weil sich die vermeintlich grundverschiedenen Ausdrucksformen gegenseitig beleuchten und der ungewohnte Blickwinkel tatsächlich erhellend sein kann.

Oszillierend zwischen zwei Polen

Und genau zwischen diesen Polen oszillierte der von einem bemerkenswerten Kurzauftritt der 12-17-jährigen Teilnehmer eines „ Flying Steps“- Tanz-Workshops eröffnete Abend. Er schuf Momente des Staunens, der Harmonie, der Euphorie, aber auch der Irritation, der Ungereimtheit, des oberflächlichen Effekts und blieb schlussendlich doch zu sehr im Ungefähren.

Es ging darum, eine Geschichte zu erzählen

Das lag aber sicher nicht an den athletischen Fähigkeiten der sieben Tänzer und einen Tänzerin. Schließlich machte ihr hinreißendes akrobatisches Handwerk das Ensemble zu mehrfachen Weltmeistern und weltweit erfolgreichen Urban Dance Company. Für das Projekt „Flying Bach“ wollte der Gründer und Kreativ-Direktor der Flying Steps, Vartan Bassil, gemeinsam mit Dirigent und Opernregisseur Christoph Hagel nicht nur die klassische Musik Bachs vertanzen. Es ging ihnen vielmehr darum, eine Geschichte zu erzählen. die die geistlich geprägten Werke des Thomaskantors mit Stilmitteln und der Battle Kultur des Breakdance in Beziehung setzt.

Das Setting auf der leeren, über weite Strecken zwar bunt aber flach ausgeleuchteten Bühne ist wohl der Probenraum einer Tanzschule. Sechs Tänzer und ein Lehrer trainieren zu den Klängen des „Wohltemperierten Klaviers“. Die Stimmungen der Musik überträgt sich auf die Gemütslage der Gruppe. Konkurrenz, Neckereien, echte „Battles“, aber auch Solidarität und Teamgeist prägen Bassils Choreographie. Eine geheimnisvolle Ballerina betritt die Szene. Ihr vom klassischen Ballett inspirierter moderner Tanz fordert die Breakdancer heraus. Die Oppositionspaare sind klar. Mann und Frau, Eroberung und Ablehnung, Zärtlichkeit und Aggression, Ernsthaftigkeit und Witz.

Schöne, intensive Momente

Zu Klavier ( Hagel) und Cembalo (Sofya Gangilyan) sowie neuen, sehr prominenten elektronischen Beats von Vivan und Ketan Bhatti und digitalen Videoeinspielungen (Pfadfinderei) verblüffen die Tänzer mit Headspins, Powermoves, Footworks, Locking, Popping und Freezes. So ziemlich allem also, was das Vokabular des eigentlich als B-Boying geborenen Breakdance hergibt. Das hat schöne, spektakuläre und in einigen Pas de deuxs auch emotional intensive Momente. Wirkt aber gerade im direkten Bezug zu Bach teilweise recht konstruiert.

Am deutlichsten sprang der Funke bei der zwischen Nintendo-Sounds, brachialen Beats und energischen Grooves pendelnden elektronischen Musik über. Zum Finale durfte Bachs „Toccata und Fuge in D – Moll“ natürlich nicht fehlen. Versetzt mit drückender Elektronik riss der barocke Superhit zum Tanz-Feuerwerk das Publikum vom Hocker.

Am Sonntagabend um 19 Uh ist die Show in der Sparkassen-Arena noch einmal zu sehen.