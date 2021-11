Flensburg/Kiel

„Nach Stille kommt Sturm, und nach Stillstand kommt Bewegung.“ So lautet die poetische Antwort von Harald Haugaard auf die Frage, warum zur Folk Baltica vom 6. bis 15. Mai 2022 erstmals ein Tänzer und Choreograf als Hauskünstler eingeladen worden ist. Der Norweger Hallgrim Hansegård tanzt bei den beiden Eröffnungskonzerten in Husum und Sonderburg solo zur Musik des jungen Folk-Baltica-Ensembles und tritt im Laufe des Festivals auch noch mal mit seiner Frikar Dance Company auf.

Wegen seiner unkonventionellen Fusion des norwegischen Volkstanzes Halling mit Tanzstilen wie Breaking und dem brasilianischen Kunstkampftanz Capoeira stehe Hansegård beispielhaft für den grenz- und genreübergreifenden Ansatz der Folk Baltica, so Haugaard, die diesmal unter dem Motto „Klang und Bewegung“ läuft. Er kenne den Norweger seit 2009, erzählt Haugaard. „Damals haben wir zusammen ein großes Konzert in Kopenhagen gemacht. Da habe ich gemerkt, wie gut er das Publikum im Griff hat.“

Zwei Festivalkonzerte in Kiel geplant

Zwei Festival-Konzerte sind für Kiel geplant, zum ersten Mal eines in der Kieler Pumpe. Dorthin passt das schwedische Rock-Quintett Hoven Droven mit seinen rockigen Versionen nordischer Folk-Musik. „Holterdiepolter“ bedeutet übersetzt der Name der 1989 gegründeten Band. „Sehr lustig, mit sehr viel Humor“ gingen die fünf Schweden zu Werke, erzählt Haugaard. Die zweite Location in der Landeshauptstadt ist wieder das Kulturforum, wo das Streicher-Trio The Nordic Fiddlers Bloc und das schwedische Duo Haezlius & Hedin ein Doppelkonzert geben werden.

Folk Baltica: 34 Auftritte an 30 Orten

So viele Konzerte wie nie zuvor in der Geschichte von Folk Baltica sind für 2022 geplant: 34 Auftritte an 30 Orten. „Wir haben das Gefühl, wir brauchen Kultur, wir brauchen Kunst, die uns bewegt“, sagt Haugaard. „Eine Gesellschaft ohne Bewegung, ohne Kunst und Kultur, ist wahrscheinlich keine Gesellschaft.“ Eine stärkere finanzielle Förderung durch das Land Schleswig-Holstein und die Stadt Flensburg habe es jetzt möglich gemacht, „nach dunklen Pandemie-Zeiten so viel Musik wie möglich“ anzubieten.

Sorge angesichts der steigenden Corona-Zahlen

Angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen blicke er schon mit Sorge voraus aufs Festival, auch wenn es bis dahin noch einige Monate hin sei, bestätigt Haugaard. „Wir haben ja bittere Erfahrungen aus den jüngsten zwei Jahren.“ Aber daher rühre auch gewisse Erfahrung. „Wir haben ja das Fach Umstellungsbereitschaft gelernt“, sagt Haugaard und lacht. Sie seien bereit, notfalls die entsprechenden Maßnahmen umsetzen zu können. „Aber wir glauben nicht, dass das Festival nun noch mal abgesagt wird.“

Tickets unter folkbaltica.de und bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen