Grenzenloser Musikgenuss

„Weit vor der Volksabstimmung im Jahr 1920 hat es in Norddeutschland und Süddänemark starke musikalische Einflüsse gegeben, die vor keiner Grenze halt gemacht haben. Musikanten aus beiden Ländern haben ihre Melodien stets in beiden Ländern gespielt. Daher passt unser Motto "Grenzenlos" hundertprozentig zu den Feierlichkeiten im nächsten Jahr,“ so der künstlerische Leiter der Folk Baltica, Harald Haugaard, bei der Programmpräsentation in der Dänischen Bücherei in Flensburg.

"Horizonte erweitern, von Neuem lernen"

„Die Region ist ein gutes Beispiel für die jahrelange Integration, Kommunikation und Volkerverständigung und die Folk Baltica ein musikalischer Inbegriff dieser Gemeinschaft.“ Eine Grenze sei auch immer das Zusammentreffen verschiedener Kulturen und ein Austausch dieser. „Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtiger denn je, diesen Austausch zu nutzen, um Horizonte zu erweitern und von Neuem zu lernen.“ Anlässlich des Jubiläums der Grenzziehung hat die Festivalleitung daher die Liedermacher Felix Meyer aus Deutschland und Christian Juncker aus Dänemark gebeten, ein gemeinsames Lied in beiden Sprachen zu schreiben, das dann beim Eröffnungskonzert am 6. Mai im Sonderburger Konzerthaus Alsion uraufgeführt wird.

Finnischer Folk tritt auf portugiesischen Fado

Auch die beiden Hauptkonzerte am 8. und 9. Mai in der Duborg-Skolen in Flensburg werden das Thema auf ihre ganz eigene Art und Weise aufgreifen. Beim Konzert Grenzenlos kommen etablierte, aber auch Nachwuchs-Musiker von beiden Seiten der Grenze unter der Leitung von Kristine Heebøll zusammen, um die Lieder der Region neu zu interpretieren. Beim "nord - süd" Konzert treffen die finnische Hauskünstlerin Milla Viljamaa, ihre Kollegen der Band Frigg und die portugiesische Fado-Sängerin Liana aufeinander.

Pianistin Milla Viljamaa als Hauskünstlerin

Zum ersten Mal wird eine Pianistin Hauskünstlerin sein. „Das Klavier wird in der Folkmusik normalerweise als Begleitinstrument betrachtet,“ erläutert Haugaard. „ Milla Viljamaa ist jedoch alles andere als eine nebensächliche Begleiterin. Sie bewegt sich in vielen Genres, vom finnischen Tango, über Rock, Pop, Kammermusik und natürlich Folkmusik.“ Ein musikalischer Höhepunkt ist das eigens für das Festival zusammengestellte Ensemble Milla’s Nordic Lights. Neben Milla Viljamaa gehören drei weitere Frauen aus Skandinavien dazu: Geigerin Ragnhild Furebotten aus Norwegen, Sängerin Helene Blum aus Dänemark und die Nyckelharpa-Spielerin Josefina Paulson aus Schweden. Ihr Debütkonzert spielen sie in Løgumkloster. Das Programm umfasst insgesamt 31 Konzerte in 28 verschiedenen Spielstätten in Schleswig-Holstein und Sønderjylland.

Zwei Konzerte auch wieder in Kiel

Auch in Kiel wird es wieder zwei Konzerte geben; neben dem Kulturforum feiert das Festival Premiere in der Hansa48. Hier wird am 8. Mai das Quintett Hoven Droven, was soviel bedeutet wie „holterdiepolter“, schwedische Folkmusik, harte Rockklänge und moderne Sounds vereinen. „Mit ihrer modernen Adaption nordischer Folkmusik schafft es die Band sowohl von älteren Folkfreunden als auch von jungen Rockfans akzeptiert zu werden,“ so Haugaard.

Am darauffolgenden Sonnabend ist einer der gefragtesten und bekanntesten Folkbands Estlands zu Gast im Kulturforum Kiel. „Folk hat bei der estnischen Jugend den Stellenwert von Pop und die Bandmitglieder von Curly Strings sind dort so etwas wie Popstars,“ weiß Haugaard und schäwmrt vor der „Fusion aus traditionellem estnischen Folk, muttersprachlicher Lyrik und amerikanischem Bluegrass-Sound“.

Von Andreas Guballa