„I slice music with my drums.“ Dieser Satz findet sich auf der Homepage des Schlagzeugers und Produzenten Jörn Bielfeldt alias JBXDR. Wie dieses Zerschneiden klingt, demonstrierte der vom elterlichen Hof Papenwohld bei Klein Wittensee stammende Wahlberliner in der sehr gut besuchten Hansa48.