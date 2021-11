Kiel

„Rücksturz in die 80er“ – so dramatisch, wie der Untertitel seines neuen Buchs „Sweet Dreams“ suggeriert, gestaltet sich Frank Goosens Lesung im gut besuchten Kieler Kulturforum nicht. Eher gemütlich geht es zu. Der Autor und Kabarettist aus Bochum zählt ohnehin nicht zu jenen, deren Augen bei einer Lesung auf den Seiten kleben. Goosen erzählt gern und stets unterhaltsam, und an diesem Abend sei er so richtig in Plauderlaune, weil er in den Stunden vorher kaum Gelegenheit dazu gehabt habe.

Goosen ohne Fußball geht nicht, und so kommt der Fan des nun wieder Erstligisten VfL Bochum gleich mal auf die Lage der Kieler Störche zu sprechen, muntert auf („Ihr schafft das schon“) und schlägt den Bogen zum Ex-Holstein-Trainer Markus Anfang. Der wäre jetzt nach seinem Abtritt bei Werder Bremen garantiert sehr günstig zu haben, falls Bedarf bestehe. „Und dann“, ulkt Goosen, „ist der aber auch gegen Malaria geimpft“.

„Plumpaquatsch“ und „Daktari“

Goosen ist ein Nostalgiker unter den kabarettistischen Autoren. Seine Romane drehen sich romantisierend retrospektiv um Jugendjahre im Ruhrpott. In seinem noch frischen Programm „Acht Tage die Woche“ widmet er sich seiner Beatles-Passion und im jüngsten kramt der 55-Jährige jetzt in Erinnerungen an die 80er Jahre, die Adoleszenz der Generation Golf. Natürlich bleibt Goosen, der legendär, aber stets koordiniert abschweifen kann, nicht beim Thema und wildert auch mal in den 70ern, ruft TV-Serien wie „Plumpaquatsch“, „Daktari“, „Bezaubernde Jeannie“ oder „Der Kurier der Kaiserin“ ins Gedächtnis zurück.

Mit Spüli, Pommes und Mücke bei Trio

Erstes Rockkonzert: Trio im Frühjahr 1982 in der Bochumer „Zeche“. Mit seinen Kumpels Spüli, Pommes und Mücke. Er habe vor allem das Lied „Los Paul“ gemocht, erzählt Goosen, und sprechsingt im harschen Stefan-Remmler-Duktus die fraglos einprägsamen Zeilen „du musst ihm voll in die Eier hau’n, das ist die Art von Gewalt, die wir seh’n woll’n, wenn auch nicht spür’n wollen“. Auch die Gummipuppe auf der Bühne memoriert Goosen noch lebhaft, räumt jedoch fair ein, dass ihm der Konsum eines „Rockpalast“-Konzertmitschnitts eines Hamburger Trio-Konzerts von 1982 bei der nachträglichen Beschreibung hilfreich gewesen sei – „aber da fehlten ein paar versaute Sachen“.

Goosen schwelgt in der Kunst des Mixtapes („TDK SA 90“), um der Angebeteten Liebesbotschaften in gereihten Songtiteln zu übermitteln – „die Königsdisziplin“. Erzählt dem bestens amüsierten Publikum von seiner Schneider-Kompaktanlage („die hatten so viele, da fragt man sich, wie die Firma pleitegehen konnte“), von Klammerblues, Wildkirsch-Tee, Videotheken oder von seinem ersten Auto, ein Ford Taunus. Gegen Ende sagt Goosen: „Ich hab’ hier oben auch Spaß, das muss ich schon sagen.“