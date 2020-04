Kiel

Veröffentlicht worden ist Füchsls Buch, das von Wanderschaften durch wunderliche Landschaften erzählt, im März im österreichischen Ritter Verlag. Doch durch abgesagte Präsentationen, etwa auf der Leipziger Buchmesse, sei sein Erscheinen eher „geisterhaft“ gewesen, so Füchsl, die im September ihr Studium in „Sprache und Gestalt“ bei Oswald Egger in Kiel abschloss.

Corona: Willkommener literarischer Lichtstrahl

Das Buch sei „ein Lichtstrahl, wo die deutschsprachige Literatur sonst gern im Dämmer bloßen Erzählens liegt“, lobte die „ Neue Zürcher Zeitung“. So ein Lichtstrahl ist ja durchaus willkommen in düsteren Corona-Zeiten.

Schelmenroman und innovative Sprachkunst

Im Prosadebüt „Tagwan“ erzählt Füchsl von tagwandelnden Scheuchen, Wachen und Lumpensammlerinnen. Begegnungen mit einer einbeinigen Puppe, einem sprechenden Spat, Pinocchio und dem Flicker Woitsch akzentuieren das Widerspenstige, das allen Figuren und deren Ambiente anhaftet. Ein weiblich verquerer Schelmenroman im Gewand innovativer Sprachkunst.

