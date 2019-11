Wenn Frau Holle die Betten schüttelt

Kiel

Alexandra E. Kruse, die in den vergangenen Jahren oft Regie geführt hatte, verändert sich Richtung Hamburg.

Im Vorabgespräch zeigt sich die „Neue“ Birgit Bockmann sehr angetan von Sabine Alipours Theaterfassung nach den Brüdern Grimm: „Die verschiedenen Figuren sind ihr sehr gut gelungen, und die Geschichte wird witzig erzählt. Es ist nicht zu übertrieben märchenhaft, sondern auch ein bisschen moderner geworden. Die Pechmarie zum Beispiel finde ich besonders gut getroffen mit ihrem etwas schnoddrigen Ton.“

Die Fantasiewelt der Kinder bedienen

Birgit Bockmann hat Erfahrungen mit Inszenierungen an den Niederdeutschen Bühnen in Flensburg und Neumünster gesammelt und auch bereits in Kinderstücken Regie geführt. „Das ist natürlich immer ganz besonders, etwas für Kinder zu machen und ihre Fantasiewelt zu bedienen“, sagt sie. Bühnenbildner Rainer Kühn hat eine wandelbare Kulisse geschaffen: „Es gibt ganz unterschiedliche Schauplätze, einmal die Realität und dann die Märchenwelt der Frau Holle. Also haben wir ein veränderbares Konzept mit beweglichen Elementen eines Kinderzimmers.“

Goldmarie erlebt das Märchen wie in einem Traum

Den Einstieg ins Märchenreich der Schneeflockenmacherin Frau Holle, die ihre Betten aufschüttelt, liefert ein kleiner Kunstgriff. „Die Goldmarie schläft über ihrem Buch ein und erlebt das Märchen wie in einem Traum“, so Birgit Beckmann. Autorin Sabine Alipour hat zur Freude der Regisseurin zudem zwei zusätzliche Tier-Figuren in die Geschichte für Kinder ab vier Jahren einfügt, die der Heldin zur Seite stehen. „Der Hund Wuff und die Katze Mau sind zunächst bloß Kuscheltiere“,so Birgit Beckmann. Im Märchen werden sie lebendig. Für jede Rolle gibt es zwei Besetzungen, die über 40 Vorstellungen werden unter den Darstellern aufgeteilt. Über die überschaubare Bühne im Theater am Wilhelmplatz freut sich die Regisseurin sehr: „Die hat einen richtigen Kuschelfaktor.“

Großes Engagement und Spielfreude

Und auch das Ensemble begeistert den Neuzugang an der Niederdeutschen Bühne Kiel: „Alle Laiendarsteller sind mit großem Engagement und Spielfreude bei der Sache. In einer Universitätsstadt wie Kiel gibt es genügend junge Leute, die Theater spielen wollen.“ Für die Niederdeutsche Bühne selbst sei das hochdeutsche Märchen außerdem die Möglichkeit, Nachwuchs als künftiges Publikum heranzuziehen: „Vielleicht probiert es dann später mancher auch mal mit einem niederdeutschen Stück.“

Premiere: Sonnabend, 23. Nov., 14.30 Uhr; Niederdeutsche Bühne Kiel, Wilhelmplatz 2; Karten: Tel. 0431 / 901901

