Freie Kieler Schauspieler berichten: Wenn Publikum und Perspektive fehlen

Kiel

Am 1. Mai hätte Kati Luzie Stüdemann mit dem Programm Da hast Du Brecht im Kieler Kulturforum stehen sollen. „Das entfällt natürlich“, stellt die Kieler Schauspielerin lakonisch fest. Auch soziokulturelle Projekte als freischaffende Künstlerin in Schulen lägen auf Eis. Ihr erstes Projekt seitdem beginne sie mit der Künstlerin Deborah Di Meglio und„mit allen Abstandsregeln“ am 7. Mai in der Kieler Gerhart-Hauptmann-Schule. Das Thema: Mozart. Ansonsten werde vor den Sommerferien in dem Bereich „ehrlich gesagt nichts laufen für uns“, sagt Stüdemann. Danach aber stünden viele neue Projekte an, sei sie mit ihrem Verein Kiel CREARtiv ausgebucht. Ein paar Auftritte habe es im vergangenen Jahr immerhin gegeben – beim SHMF, auf der KN-Bühne, dazu die Kulturförderungen. Sie habe allerdings auch „keine Kinder, keine Hypotheken, kein Haus“.

Kati Luzie Stüdemann: Kurz vor dem Lagerkoller

Anders die Seelenlage: Die Schauspielerei fehle ihr schon sehr, sagt Stüdemann. „Ich bin wirklich mit allem mitgegangen, habe volles Verständnis, dass wir das eindämmen müssen, aber so langsam kriege ich einen Lagerkoller.“ Auch wenn mancher das vielleicht denke, sei es nicht so einfach, mal eben „so allein zu Hause ganz tolle Projekte vorzubereiten oder kreative Formate zu entwickeln – das geht nur gemeinsam“. Wie schlägt sie die Zeit tot? „Ich habe das große Glück, dass ich einen Schrebergarten habe“, erzählt die Schauspielerin lachend. „Und der bekommt jetzt meine volle Aufmerksamkeit.“

Deichart darf einmal „Kunst“ zeigen

„Außer einem kleinen Zwischenspiel im Oktober haben wir seit dem ersten Lockdown, was das Theater angeht, gar keine Einnahmen mehr“, bilanziert Matisek Brockhues, neben Tom Keller und Eirik Behrendt Mitglied der freien Kieler Theatergruppe Deichart. Immerhin kann das Trio am 29. April das Stück Kunst von Yasmina Reza im Rahmen des Modellprojekts zum ersten Mal auf der Bühne im Kieler Schauspielhaus aufführen – „wir sind froh, dass wir mal wieder raus können“. Er sei allerdings „mehrsäulig“ unterwegs, erklärt Brockhues, gebe Unterricht, momentan online, und seine Frau verdiene gut. „Insofern trifft mich das finanziell nicht ganz so hart wie manch andere.“

Das Publikum fehlt Matisek Brockhues

„Na klar fehlt das Publikum“, sagt Brockhues, „andererseits ist man natürlich damit beschäftigt, überhaupt klarzukommen.“ Schließlich habe er Familie, die Kinder müssten auch betreut werden. „Ich habe das erst so richtig gemerkt, als ich im Oktober wieder spielen konnte, dass mir das wirklich gefehlt hat.“ Anderseits sei er ganz froh, mal aus dem Zwang raus zu sein, immer viel spielen zu müssen. Zwar „nicht gut fürs Portemonnaie,“, aber so ein Sabbatjahr habe er eh immer schon mal machen wollen, berichtet Brockhues, „das habe ich dann so unfreiwillig bekommen“.

Zweites Standbein Yogalehrerein

Die Finanzhilfen vom Bund, ohnehin nicht gerade üppig, habe sie entweder deutlich verzögert oder noch gar nicht bekommen, erzählt Rafaela Schwarzer, mit der Kulturhilfe SH habe dagegen „alles super geklappt“. „Ich hatte das Glück, dass ich mich mit diversen Nebenjobs und meinem zweiten Standbein als Yogalehrerin über Wasser halten konnte.“ Doch mit zwei Kindern und einem Mann, der freischaffender Musiker ist, da werde es dann doch eng. Um Hartz IV habe die Kieler Schauspielerin bislang noch herumzukommen versucht, „ich bin ja nicht arbeitslos, ich habe geplante Engagements, die alle abgesagt wurden“. Frustrierend sei das, vor allem der Blick auf das vergleichsweise geringe Ansteckungsrisiko bei Kulturveranstaltungen.

Rafaela Schwarzer: „Künstlerische Seele leidet unglaublich“

Die „künstlerische Seele“ leide „unglaublich“ unter der Situation, sagt Schwarzer. Unter dem ständigen Druck sei es schwer, sich seine Kreativität zu bewahren. „Ich bin noch dabei, an einem eigenen Theaterstück zu schreiben, aber in den letzten Monaten fehlt einfach jede Muße. Abends, nach ’nem geschafften Tag, da setz’ ich mich nicht noch hin, bin kreativ und schreib’ dann eben noch drei Seiten.“