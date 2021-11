Kiel

„MFA 21 - My Favorite Acronym“ heißt die Schau von Masterabsolventinnen und -absolventen des Studienganges Freie Kunst. Mit ihren Arbeiten aus den Bereichen Malerei, Bildhauerei, Keramik, Medienkunst, Zeichnung und Druckgrafik haben sie den Kunstverein Haus 8 im Anscharpark erobert, darunter Kesselhaus und Haus 3, deren morbiden Charme Kuratorin Lena Johanna Reisner genutzt hat, um die Exponate eindrucksvoll in Szene zu setzen.

Zwölf neue Master of Fine Arts

Das Kürzel MFA steht für „Master of Fine Arts“ und damit für den akademischen Grad, den die zwölf Ausstellenden mit ihrer Abschlussarbeit erworben haben. MFA könnte aber auch etwas anderes bedeuten, „Mehr fürs Auge“ zum Beispiel. Und das Auge bekommt hier tatsächlich reichlich Futter.

Zur Galerie Einblicke in die Ausstellung My Favorite Acronym – MasterabsolventInnen und -absolventen der Muthesius Kunsthochschule 2021 im Studiengang Freie Kunst.

Da wuseln etwa zwei haarige Kobolde durch das Atelierhaus. Die mobilen Skulpturen sind gemacht aus alten Pelzstolas von Iltis und Steinmarder, die Maria Börner auf bewegliches Kinderspielzeug montiert hat. Die Fellwesen werden durch Sprache animiert, die sie verzerrt wiedergeben und sich dabei durch den Raum bewegen. Das wirkt auf den ersten Blick witzig, ist aber auch ein ernsthafter Fingerzeig auf den Machtanspruch des Menschen im Umgang mit dem Tier als Ware.

„Verflüchtigte“ Erinnerungen

Das Atelierhaus bietet ansonsten Raum für Zartes, zum Beispiel die meditativen „Zeitmuster“ von In Jung oder die wunderbar feinen Kugelschreiberzeichnungen, die Myrtha Bohrmann von Fotografien aus dem Familienalbum angefertigt hat. „Verflüchtigt“ nennt sie die episodenhaft zusammengefasste Reihe, in der Leerstellen in den Gesichtern der Porträtierten für das Verschwimmen der Erinnerung stehen. Malerei und Collage kombiniert Ziqui Zhao in ihren rhythmisch strukturierte Kompositionen, in denen silbrige Geschenkpapierschnipsel reizvolle Spiegeleffekte setzen.

Keramische Kacheln im Kesselhaus

Das Kesselhaus scheint für wissenschaftliche Forschung reserviert, darunter eine Klanginstallation des Duos Hecht und Lantin, die sich an Rechenoperationen von Nikolas Tesla orientiert, sowie eine Arbeit mit Fitnessgeräten, an denen Angela Vega – per Video nachprüfbar – ihren Körper stählt.

Eine archivarische Arbeit aus über 1500 keramischen Kacheln, deren Glasuren jeweils unterschiedliche Rezepturen zugrunde liegen, hat Jinhwi Lee im Kesselhaus effektvoll als Hingucker ausgelegt – als Rechteck am Boden und in Kreisform an der Wand.

Installationen zum Thema „Entwurzelung“

Viel zu sehen gibt es auch im Haus 3. Moritz Brinkmann zeigt großformatige, dynamische Malerei, die sich am Surrealismus der 20er Jahre orientiert. Und Melina Bigale bespielt ein Obergeschoss mit spannenden Installationen zum Thema „Entwurzelung“, die von einer Straßenlaterne, die unvermittelt auf dem Flur auftaucht, bis zum kopfüber aufgehängten Nadelbaum reichen. Das alles ist in seiner Vielfalt sehr sehenswert.

Heiligendammer Straße 15. Bis 21. November. Do-So 12-18 Uhr