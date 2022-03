Molfsee

Als Wolfgang Rüther vor genau zehn Jahren als neuer Direktor des Freilichtmuseums nach Molfsee kam, war der Träger ein Verein. Gingen die Besucherzahlen stetig zurück. Gab es einen nicht unbeträchtlichen Sanierungsstau. Und noch kein zentrales Eingangs- und Ausstellungsgebäude. Das ist heute ganz anders und spricht für erfolgreiche Arbeit. Doch jetzt verabschiedet sich Rüther aus Molfsee.

Ab 1. April, quasi zum Saisonstart, ist der 55-Jährige nicht mehr Museumsdirektor, eine Nachfolge wird ab Mitte des Jahres vom Träger, der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen, gesucht. Vorher noch wird in Schleswig kommende Woche ein neuer wissenschaftlicher Vorstand als Nachfolger des Archäologen Prof. Claus von Carnap-Bornheim verkündet, der im Herbst in Ruhestand geht. Rüthers Fortgang wurde gestern auf Schloss Gottorf bestätigt, in Molfsee seien vorerst Astrid Paulsen und Guntram Turkowski als seine Stellvertreter gefordert.

Wolfgang Rüther bleibt derweil noch in Diensten der Stiftung, bevor er sich ab 2023 als selbstständiger Bauhistoriker verdingen will. Bis dahin wird der promovierte Volkskundler im Homeoffice den Text für einen neuen Molfsee-Museumsführer verfassen. Aber schon jetzt hat die Zerrissenheit zwischen dem Berufsleben in Molfsee und dem privaten auf dem Hof der Familie im südlichen Niedersachsen ein Ende. Diese Belastung habe ihm nicht zuletzt eine schwere, glücklich überstandene Erkrankung im vergangenen Jahr bewusst gemacht, sagt er.

Wolfgang Rüther leitet eseit 2012 das Freilichtmuseum in Molfsee aus dem Torhaus heraus. Quelle: Sorka Eixmann

Als Wolfgang Rüther die Leitung von Museums-Urgestein Carl Ingwer Johannsen übernahm, war die Zukunftsperspektive in Trägerschaft der Stiftung Landesmuseen Schloss Gottorf bereits besiegelt. 2013 wurde er in diesem Sinne Chef des neuen Landesmuseums für Volkskunde, das sich damit vom Schleswiger Hesterberg komplett nach Molfsee verlagerte. Um dort mit dem im März 2021 eingeweihten Jahr100Haus über neue Blickwinkel eine neue Bedeutung zu erlangen.

Es ging Wolfgang Rüther um das Leben und die Menschen

Wichtig sei ihm, das sagte der ehemalige Heimatbund-Geschäftsführer aus Niedersachsen schon zum Amtsantritt, das Leben und die Menschen in den Mittelpunkt des Museums zu rücken, nicht nur die Häuser. Das vermittelte er fortan mit Leidenschaft und starker Stimme.

Daneben war die Sicherung des Gebäudebestandes eine stete Herausforderung, aber „das Bohren dicker Bretter“, bilanziert Rüther, „hat zum Erfolg geführt“, ob es nun um die Holzschädlingsbekämpfung ging oder die Sicherung wertvoller Innenräume. Sie müssten nun nicht mehr für Sonderausstellungen zweckentfremdet werden, seit mit engagiertem Zutun des Stiftungsvorstandes der vielbeachtete Neubau steht.

Die historischen Gebäude in Molfsee neu deuten

Daneben lag Rüther am Herzen, die Themen Landwirtschaft und historische Kulturlandschaft auf dem 60 Hektar großen Museumsgelände stärker zu berücksichtigen. Ackerbau und Tierhaltung wurden intensiviert. Das stützte seine Philosophie, die historischen Gebäude für unsere Zeit neu zu deuten, ihre kulturgeschichtliche Aussagekraft für heutige Besucher neu zu erschließen und zu vermitteln.

Bei aller Professionalisierung und damit einhergehender Zentralisierung waren für Rüther neben seinem gut eingespielten Molfseer Team und dem über 5000 Mitglieder starken Förderverein die Ehrenamtler wichtige Begleiter auf dem Weg in die Zukunft. Heimatkunde statt Heimattümelei: Die Inhalte sollten für den Volkskundler auch bei der Erschließung neuer Zielgruppen die Hauptrolle spielen. Es lag ihm spürbar am Herzen, dass seine Exponate nicht als historische Deko für einen Freizeitpark gesehen werden.