Danko Jones: „Einfach nur frisch“

Kiel

Danko, ihr spielt riff-basierten Hardrock, kleine Rock’n’Roll-Hymnen. Das bedeutet, dass du ständig neue Gitarrenriffs erfinden musst, die gut ins Ohr gehen, trotzdem den richtigen Druck haben. Das stell ich mir nicht so einfach vor.

Doch, es ist einfach (lacht). Chemie, Physik und Mathematik sind schwer, aber das ist nur Rock’n’Roll. Ich denke mir so viele Riffs aus, die meisten sind Mist, aber ein oder zwei von zehn behalte ich und sammle sie. Und aus dieser Sammlung wähle ich zwei oder drei, die ich den anderen vorspiele. Wenn es denen auch gefällt, dann arbeiten wir daran. Aber die besten Momente sind, wenn wir zusammen jammen und ein Song einfach entsteht.

Die Single „Dance, Dance, Dance“ hat so ein einfaches Riff, das einen nicht mehr loslässt.

Ja, das ist manchmal seltsam, da läuft etwas durch meine Finger und in dem Fall hab ich erst später gemerkt, dass der Song von „Nasty Dogs And Funky Kings“ von ZZ Top inspiriert ist. Trotzdem klingt er ganz frisch. Das ist wichtig für uns, es darf nicht nach Massenware klingen. Viele Bands haben heute diesen melodramatischen Song, nur weil das jeder macht. Das ist nicht ehrlich. „Dance, Dance, Dance“ ist einfach nur frisch, und wenn die Leute den Refrain noch eine Stunde später summen, ist es okay.

Eure Live-Performance ist sehr energetisch und wild. Wirst du zu einer anderen Person, wenn du auf die Bühne gehst?

Nein, ich bin nur aufgeregt. Aufgeregt, vor so vielen Menschen zu spielen, das ist es. Andere kriegen vielleicht kein Wort heraus, haben einen Kloß im Hals, wenn sie auf die Bühne gehen. Bei mir ist es genau das Gegenteil.

Über die Jahre bist du immer mehr zu einem richtigen Sänger geworden.

Ja, das stimmt, am Anfang hab ich gebellt und geschrien, das war wohl der Metal-Einfluss von Bands wie Fugazi. Vielleicht war ich auch zu schüchtern, um wirklich zu singen. JC hat dann mal irgendwann gesagt, ich solle mal mehr singen. Das hab ich dann versucht.

Hast du Unterricht genommen?

Nicht direkt Gesangsunterricht, ich war bei einem Stimmtherapeuten in Toronto. Ich weiß noch, dass ich in seinem Wartezimmer saß und mich die Sprechstundenhilfe fragte, ob ich eine halbe Stunde länger warten könne, weil etwas dazwischen gekommen sei. Ich sagte okay, und da kam Sting mit seinem Manager zur Tür herein und ging direkt in das Sprechzimmer. „Ach das ist der Grund“, dachte ich. Er kam dann nach einer Stunde wieder raus und hat sich bei mir entschuldigt. Das fand ich sehr nett.

Danko Jones (Support: Saint Agnes), Freitag, 22. Nov., 18.30 Uhr, Max Nachttheater, Kiel

Ende April erschien das neue Album „A Rock Supreme“.

