Frequenz-Festival 2022 in Kiel: Erlebnisreise im Klangwald

Kiel

Kiel ist in diesen Tagen Fixpunkt für experimentelle Musik, Performance und audiovisuelle Kunst – seit Freitag läuft das Frequenz-Festival. Schon vor der offiziellen Eröffnung bot sich bereits die Gelegenheit zu einem Besuch in der Stadtgalerie – dort hat die schwedische Musikerin, Klangkünstlerin und Komponistin Kajsa Magnarsson in Kooperation mit dem Projekt „The Reception“ die Installation „New Age Sound Aesthetic“ errichtet. Man nimmt in einem runden Zelt Platz auf einer der sieben Sitzgelegenheiten und gibt sich den Klängen der installierten Lautsprecher hin. Deren Klangfrequenzen sollen die sieben Chakren des Körpers ansprechen, gleichzeitig wird die entsprechende Frequenz als Vibration in der Sitzgelegenheit spürbar. Auch Nicht-Yogis dürften wahrnehmen, wie unterschiedliche Körperregionen auf die Klänge reagieren.

Das Publikum lässt sich auf etwas ein

Faszinierend – und die richtige Einstimmung auf das Konzert des Nadar Ensembles aus Belgien. Denn das Sich-Einlassen ist auch hier eine wesentliche Voraussetzung für das Goutieren der verschiedenen Kompositionen, die das Ensemble live umsetzt. Dafür ist auf der Bühne, neben Stell- und Leinwänden als Projektionsflächen, allerlei Technik verbaut. Zur Einstimmung gibt es den Kurzfilm „L’Homme Orchestre“ des französischen Filmpioniers Georges Méliès, in dem dieser aus sechs seiner Doppelgänger ein Orchester erschafft und wieder verschwinden lässt. Mit Avataren spielt auch das Nadar Ensemble, dessen Posaunist Thomas Moore im Anschluss das Stück „Outerspace“ von Pierre Jodlowski performt. Die Posaune ist hier nicht nur Instrument, sondern auch Kameralinse für einen Videoraum, die den Bewegungen des Posaunisten folgt, per Außenzug zoomt und schließlich die entstandenen Avatare auf dem Video im Hintergrund aufsaugt.

Wo reale Personen die Avatare tanzen lassen

Clownesk wird es mit „Rot und Blau“, worauf mit „Generation Kill- offspring 1“ von Stefan Prins das wohl aufwendigste Stück des Abends folgt: Zwei reale Personen steuern per Game-Controller zwei projizierte Avatare zweier Musiker – Cellist und Schlagzeuger –, die sich leibhaftig hinter den durchsichtigen Leinwänden befinden und, der Komposition folgend, mit ihren Avataren interagieren. Hier verschmelzen mithilfe moderner Technologie Realität und virtueller Raum bisweilen zu einem Klanginferno, zumal Cello und Schlagzeug/Percussion per Bogen plus der Videospielgeräusche in akustische Grenzbereiche vorstoßen, die das Sich-Einlassen zur Herausforderung werden lassen. Werden dazu jedoch Bilder einer Drohne im Kriegseinsatz sichtbar, wird der dystopische Charakter erkennbar – und alles wirkt perfekt bedrohlich.

Das Finale bildet Michael Beils Komposition „Key Jack für Klavier, Video und Elektronik“, das zwar ganz ohne Pianotastatur, aber mit den passenden Fingersätzen von realer Person und zwei Video-Avataren zum sechshändigen (eingespielten) Klavierstück gerät. Langanhaltender Applaus im vollen Saal des Kulturforums für dieses bemerkenswerte Konzert.

Das Frequenz-Festival für experimentelle Musik, Performance und audiovisuelle Kunst findet noch bis zum 10. Mai an verschiedenen Spielorten in Kiel statt. Karten und Infos gibt es unter www.frequenz-kiel.de